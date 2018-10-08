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    Cemal Kaşıkçı - Suudi Arabistan Başkonsolosluğu

    Washington Post: Suudi Arabistan, Türkiye ve ABD, Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili kaçamayacakları sorumluluk altında

    © AFP 2018 / Ozan Köse
    ABD
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    Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü öne sürülen Suudi gazeteci Cemil Kaşıkçı'nın yazdığı Washington Post, Suudi Veliaht'tan hesap vermesini, Türkiye'den kanıtları sunup tam teşekküllü soruşturma yürütmesini, ABD'nin Riyad'a yaptırım uygulamasını talep etti.

    İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu
    © REUTERS / Osman Orsal
    Türkiye, kayıp Suudi gazeteci Kaşıkçı için konsoloslukta arama izni istedi
    Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdiğinden beri kendisinden haber alınamayan ve Türk yetkililere göre içerde öldürülüp cesedi dışarı çıkarılmış olan Suudi gazeteci Cemil Kaşıkçı için çalıştığı gazetelerden Washington Post bir başyazı daha yayımlandı. Washington Post gazetesi, Suudi Arabistan, Türkiye ve ABD'nin Kaçıkçı'nın akıbeti konusunda harekete geçmek ve durumu aydınlatmak konusunda kaçamayacakları sorumluluk altında olduğunu belirtti.

    'KİM BU 15 SUUDİ YETKİLİ?'

    Kaşıkçı'nın Washington Post'taki köşesinde bir yılı aşkın süredir Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın giderek otoriterleşen davranışlarına dikkat çektiğini belirten gazete, Kaçıkçı'nın randevuyla konsolosluğu gittiği gün İstanbul'a gelip konsoloslukta hazır bulunan 15 Suudi'nin gazetecinin cesedini parçlayarak dışarı çıkardıkları iddiasını hatırlatarak şöyle devam etti:

    Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde Cemal Kaşıkçı için gösteri düzenleyenler arasında Nobel Barış Ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Kerman da vardı.
    © REUTERS / Osman Orsal
    Selman'ı yere göğe koyamayan ABD medyası ve siyaseti, şimdi Kaşıkçı için feryat ediyor
    ''Suudi Arabistan derhal yanıtlamalı: Kimdir bu 15 Suudi yetkili? Konsolosluğun içinde tam olarak ne olmuştur? Önceden hazırlık yapılarak cumartesi günü Reuters muhabirlerine konsolosluğun içinin 'gezdirilmesi', Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili endişeleri yatıştırmıyor. Veliaht Prens'in yönetimi altında Suudi rejiminin inşa ettiği pervasız umursamazlık sicili endişeleri daha da artırıyor.''

    ''Bu sicile otomobil kullanma hakkı için uğraşan kadın aktivistler dahil eleştirenlerin ve muhaliflerin dalga dalga tutuklanması, Lübnan Başbakanı'nın sıradışı şekilde kaçırılıp alıkonulması ve Kanada'nın Suudi insan hakları siciline yönelik haklı eleştirilerine ölçüsüz şekilde tepki verilmesi de dahil.''

    TÜRKİYE'YE ÇAĞRI

    Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
    Twitter
    Reuters: Türk yetkililer Kaşıkçı'nın Suudi konsolosluğunda öldürüldüğüne inanıyor
    Ardından ''Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair korkunç suçlamayı yayan Türkiye de derhal bunu destekleyen her türlü kanıtı kamuoyuyla paylaşmalı. Türkiye aynı zamanda her yola başvurarak soruşturulmadık nokta bırakmamalı'' çağrısı yapan Washington Post, kendi hükümetine şu eleştirileri getirdi:

    'TRUMP YÖNETİMİ SUUDİ REJİMİNİ İYİCE COŞTURDU'

    ''ABD de yüksek sesle ve çok net şekilde cevaplar talep etmeli. Başkan Donald Trump, Suudi Veliaht Prensi'ne gözde müttefiği muamelesi yaptı ve yönetimi rejimin insan hakları ihlalleriyle ilgili eleştirileri görmezden geldi. Son olarak ABD Dışişleri'nin —tümüyle tam tersi kanıtlara rağmen- Suudi güçlerinin Yemen'de sivil can kayıplarını önlemek için gerekli adımları attığına kefil olması da korkunç derecede yanlış bir mesaj gönderdi.''

    'VELİAHT İŞBİRLİĞİ YAPMAZSA ASKERİ İŞBİRLİĞİ DURDURULMALI'

    Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
    © REUTERS / REUTERS
    Kaşıkçı'nın oğlu: Babamın meselesini siyasallaştırmayın
    ''ABD artık Kaşıkçı'nın kaybolmasına dair tüm olguları belirlemek için çok güçlü ve organize çaba göstermeli" çağrısında bulunan Washington Post, Suudi Arabistan'a yaptırım uygulanmasını talep etti:

    'HESAP VERMELERİ LAZIM'

    ''Suudi Veliaht Prensi tam işbirliğine yanaşmazsa ilk adım olarak ABD Kongresi Suudi kraliyetiyle tüm askeri işbirliğini akıya almalı. Biz Kaşıkçı'nın zarar görmediğinden ve kısa zamanda çalışma masasına geri döneceğinden ümidimizi kesmiyoruz. Öldürüldüğü haberleri doğru çıkarsa tutulan yasa cinayeti işleyenlerin ve emri verenlerin hesap vermesinin eşlik etmesi gerekir."

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