Washington Post: Suudi Arabistan, Türkiye ve ABD, Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili kaçamayacakları sorumluluk altında

'KİM BU 15 SUUDİ YETKİLİ?'
Kaşıkçı'nın Washington Post'taki köşesinde bir yılı aşkın süredir Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın giderek otoriterleşen davranışlarına dikkat çektiğini belirten gazete, Kaçıkçı'nın randevuyla konsolosluğu gittiği gün İstanbul'a gelip konsoloslukta hazır bulunan 15 Suudi'nin gazetecinin cesedini parçlayarak dışarı çıkardıkları iddiasını hatırlatarak şöyle devam etti:
''Bu sicile otomobil kullanma hakkı için uğraşan kadın aktivistler dahil eleştirenlerin ve muhaliflerin dalga dalga tutuklanması, Lübnan Başbakanı'nın sıradışı şekilde kaçırılıp alıkonulması ve Kanada'nın Suudi insan hakları siciline yönelik haklı eleştirilerine ölçüsüz şekilde tepki verilmesi de dahil.''
TÜRKİYE'YE ÇAĞRI
'TRUMP YÖNETİMİ SUUDİ REJİMİNİ İYİCE COŞTURDU'
''ABD de yüksek sesle ve çok net şekilde cevaplar talep etmeli. Başkan Donald Trump, Suudi Veliaht Prensi'ne gözde müttefiği muamelesi yaptı ve yönetimi rejimin insan hakları ihlalleriyle ilgili eleştirileri görmezden geldi. Son olarak ABD Dışişleri'nin —tümüyle tam tersi kanıtlara rağmen- Suudi güçlerinin Yemen'de sivil can kayıplarını önlemek için gerekli adımları attığına kefil olması da korkunç derecede yanlış bir mesaj gönderdi.''
'VELİAHT İŞBİRLİĞİ YAPMAZSA ASKERİ İŞBİRLİĞİ DURDURULMALI'
'HESAP VERMELERİ LAZIM'
''Suudi Veliaht Prensi tam işbirliğine yanaşmazsa ilk adım olarak ABD Kongresi Suudi kraliyetiyle tüm askeri işbirliğini akıya almalı. Biz Kaşıkçı'nın zarar görmediğinden ve kısa zamanda çalışma masasına geri döneceğinden ümidimizi kesmiyoruz. Öldürüldüğü haberleri doğru çıkarsa tutulan yasa cinayeti işleyenlerin ve emri verenlerin hesap vermesinin eşlik etmesi gerekir."
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