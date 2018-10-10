Pence: Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye FBI ekibi gönderebiliriz

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdiğinden beri haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama yapan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence "Suudilerin yardım talep etmesi halinde, ABD, Türkiye'ye FBI ekibi göndermeye açık" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın bir numaralı destekçisi olmasından ötürü Kaşıkçı vakasıyla zorda kalan Beyaz Saray'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Başkan Yardımcısı Mike Pence, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruşturmaya yardım etmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Hugh Hewitt'in radyo programına katılan Pence, 'Suudi Arabistan'ın talep etmesi halinde Washington'ın İstanbul'daki konsolosluğa FBI teknisyenlerini gönderip göndermeyeceği' sorusunu "Bence ABD her şekilde yardıma hazır" diye yanıtladı.

Batılı haber ajanslarına ve Amerikan medyasına konuşan Türk yetkililer ise Kaşıkçı'nın aynı gün İstanbul'a gelip konsoloslukta bulunan, aralarında Suudi Adli Tıp Kurumu Başkanı'nın da bulunduğu 15 Suudi yetkili tarafından öldürülüp cesedinin bir şekilde ortadan kaldırılıp konsolosluktan çıkarıldığına dair görüşlerini paylaşmıştı.

Pence, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair iddialardan derinden rahatsızlık duyduğunu, iddiaların doğru çıkmasının trajik olacağını dile getirdi.

İlkin endişeli olduğunu ifade eden Trump, dünkü açıklamasında Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili hiçbir şey bilmediğini ve henüz bu konuda Suudi yetkililerle görüşmediğini söyledi.