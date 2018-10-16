ABD'den İran’ın 20 şirket ve bankasına yaptırım

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çıkıp yaptırım rejimini yeniden yürürlüğe sokması sonrası, bu kez İran’daki 20 şirket ve bankaya, Devrim Muhafızları'nın Besiç milislerini destekledikleri gerekçesiyle yaptırım kararı açıklandı.

ABD Maliye Bakanlığı, İran'la ilgili yaptırım listesine Mellat gibi büyük bankaları eklediğini duyurdu.

Mellat'ı 'iç ve dış saldırganlık amacıyla temettü, faizsiz ödünç para ve kredi şeklinde her yıl milyonlarca dolar' aktarmakla suçlayan bakanlığın yaptırım listesine İran Devrim Muhafızları'nın Besiç milisleriyle bağlantılı şirketlere finansal ve teknik destek sağlayan Parsian Bank, Sina Bank ve Bahman Group gibi bankalar da alındı.

Finansmanın Besiçlere ait Mehr İktisat Bankası üzerinden yapıldığı kaydedildi.

ABD’nin yaptırım listesinde büyük üretici şirketler ve yatırım şirketleri de bulunuyor.

Beyaz Saray’dan üst düzey bir kaynak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni yaptırımların İran’ın milyarlarca dolarlık varlıklarının bloke edilmesini sağlayacağını belirtti.

ABD'li yetkili, Besiçlerle bağlantılı kurum ve şirketlerin hedef alınmasını İranlı milis gücünün çocuk asker kullandığı iddiasıyla da gerekçelendirdi.