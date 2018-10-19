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    ABD Temsilciler Meclisi

    Temsilciler Meclisi'nden Trump'a Kaşıkçı mektubu: Magnitsky yasası kapsamında araştırılsın

    © Flickr/ rj_schmidt
    ABD
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    ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'a bir mektup göndererek Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinin 'Magnitsky Yasası' kapsamında soruşturulmasını ve olayda Suudi Arabistan'ın rolünün olduğunun ortaya çıkması halinde bu ülkeye güçlü ve kapsamlı yaptırım çağrısında bulundu.

    Donald Trump
    © REUTERS / Jonathan Ernst
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    ABD Temsilciler Meclisinden 40'tan fazla vekil, Kaşıkçı olayını "Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası" kapsamında soruşturması için Trump'a bir mektup gönderdi.

    "Sağlam kanıtlar, Suudi Arabistan yönetiminin, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ve bedeninin parçalanması talimatını verdiği şeklinde gözüküyor." ifadesiyle başlayan mektupta Trump'a harekete geçmesi çağrısı yapıldı.

    Meclis üyeleri mektupta, Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası kapsamında (Kaşıkçı olayında) "ifade özgürlüğü hakkını kullanan bir kişiye yönelik yasa dışı infaz, işkence ve diğer ağır insan hakları ihlallerinin" olup olmadığının Trump yönetimi tarafından belirlenmesini talep etti.

    4 AY İÇİNDE RAPOR SUNULMASI GEREKİYOR

    Mektupta, Trump yönetiminin ABD Kongresine 120 gün (4 ay) içinde bu konuda bir rapor sunması talebinde de bulunularak, ilgili yabancı kişi veya kişilere buna göre yaptırım getirileceği kaydedildi. Söz konusu mektupta, "Paranın adalet ve diğer Amerikan değerlerinden daha önemli olduğu yönündeki açıklamalarınızdan oldukça endişe duyduk." ifadesi kullanıldı.

    'AMERİKAN İSTİHBARATININ BİLGİSİ VARSA KONGRE'YE TESLİM ETSİN'

    ABD Başkanı Donald Trump Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman Beyaz Saray Oval Ofis 20 Mart 2018
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    İranlı uzman: Kaşıkçı olayı, ABD-Suudi ekonomik ilişkilerine zarar vermeyecek
    Ayrıca Amerikan istihbaratının, Kaşıkçı olayı ile ilgisi bulunan Suudi yetkililerin istihbaratına sahip olup olmadığı ve eğer varsa bunların ABD Kongresine bir an önce teslim edilmesi çağrısı da mektupta yer aldı.

    'GÜÇLÜ VE KAPSAMLI YAPTIRIM' ÇAĞRISI

    Mektubu, "Eğer hızlı soruşturmanız ve varacağınız sonuç, bu korkunç eylemle ilgili medyada yer alan haberlerle örtüşürse o zaman (ilgili kişi ve ülkeye) güçlü ve kapsamlı yaptırım çağrısı yapıyoruz." ifadesiyle sonlandıran vekiller, ayrıca ABD'nin Yemen'e müdahalesine bir an önce son vermesi çağrısında da bulundu.

    Geçen hafta da ABD Senatosu Trump'a hitaben benzer bir mektup göndermiş ve Kaşıkçı olayının Magnitsky Yasası kapsamında soruşturulmasını talep etmişti.

    MAGNİTSKY YASASI

    ABD Senatosu
    © AP Photo / Chairman of the Joint Chiefs
    ABD Senatosu'ndan Trump'a Magnitsky Yasası kapsamında 'Kaşıkçı soruşturması' talebi
    Magnitsky Yasası, Dışilişkiler Komitesinden talep gelmesi durumunda ABD Başkanının 'ifade özgürlüğü hakkını kullanan bir kişiye yönelik yasa dışı infaz, işkence ve diğer ağır insan hakları ihlallerini' soruşturma şartı getiriyor. Yasaya göre ABD Başkanının, komitenin talebinden itibaren 120 gün içinde söz konusu taleple ilgili bulguları içeren rapor ve varsa insan hakları ihlallerine karışmış yabancı kişi veya kişilere yönelik yaptırım kararını açıklama zorunluluğu bulunuyor.

    Kongrenin 2016'da yaptığı düzenlemeyle söz konusu yasa, ABD yönetiminin dünyanın herhangi bir ülkesindeki insan hakları ihlalleri kapsamında ilgili kişi ve kurumlara yaptırım kararı alabilmesine imkan tanıyacak şekilde genişletilmişti.

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    Etiketler:
    Magnitsky Yasası, ABD Temsilciler Meclisi, Donald Trump, Cemal Kaşıkçı, Türkiye, Suudi Arabistan, ABD
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