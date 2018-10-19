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23:45 19 Ekim 2018
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    Jared Kushner

    ABD Temsilciler Meclisi üyesinden Trump'ın damadına Kaşıkçı suçlaması

    © REUTERS / James Lawler Duggan
    ABD
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    ABD Temsilciler Meclisi Teksas Vekili Demokrat Joaquin Castro, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in, 'Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olabileceğini' iddia etti.

    Suudi Kralı Selman ABD Başkanı Donald Trump'a Abdülaziz el Suud Devlet Nişanı takarken
    © AP Photo / Evan Vucci
    'Kaşıkçı konusunda Trump yönetimi ABD'nin çıkarları kadar değerlerini de konuşmalı'
    Amerikan CNN televizyonuna konuşan Castro, iddiasını desteklemek için birçok delil olduğunu ve medyada da birçok haberin yer aldığını ileri sürdü.

    Kushner'in Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a bir suikast listesi verdiğine ilişkin iddiaları hatırlatan Castro, "Jared Kushner, ABD istihbaratı üzerinden, Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Salman'a bir ölüm listesi, bir düşman listesi vermiş olabilir ve Prens de bunun üzerine hareket etmiş olabilir." ifadesini kullandı.

    Castro, bu iddiaların araştırılması için Kongre'ye çağrıda bulundu.

    Twitter hesabından da bir açıklama yapan Castro, sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu.

    Castro, "Açık olmak gerekirse Jared Kushner'i herhangi bir şey azmettirmekle suçlama gibi bir niyetim yok. Ortaya çıkan haberler üzerinden Kongre'nin, ABD istihbaratının Suudi Arabistan'a Kaşıkçı'nın siyasi infazına yol açan bir bilgi verip vermediğine dair soruşturma açmasını talep ediyorum." paylaşımında bulundu.

    KAŞIKÇI OLAYI

    Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na ait konut
    © REUTERS / Murad Sezer
    Kaşıkçı soruşturmasında 20 konsolosluk çalışanının ifadesi alındı
    Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamadı.

    Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, iki uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedildi.

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    Etiketler:
    ABD Temsilciler Meclisi, Joaquin Castro, Cemal Kaşıkçı, Donald Trump, Jared Kushner, Suudi Arabistan, ABD
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