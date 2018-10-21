Trump, “Suudi Arabistan çok iyi bir müttefik, fakat yaptıkları kabul edilemez.” şeklinde konuştu.
Ayrıca Trump, "Suudi’nin soruşturmasını inanılır bulunuyor musunuz” şeklinde bir soruya ise “Evet, buluyorum.” cevabını verdi.
Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.
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