ABD'de imza kampanyası: Suudi elçiliğinin sokağına 'Cemal Kaşıkçı adı verilsin'

Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği'nin önündeki sokağın adının 'Cemal Kaşıkçı Yolu' diye değiştirilmesi için kampanya başlatıldı. Açılan online dilekçeye yoğun ilgi var.

2 Ekim'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkamayan ve savcılık tarafından burada öldürülüp cesedinin parçalandığı açıklanan Cemal Kaşıkçı'nın ne cesedi bulundu ne de suikast emrini veren Suudi kraliyetinin en tepesindekilere hesap sorma ihtimali doğdu.

Böyle bir ortamda, New Hampshire Caddesi'nin Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği'nin önünden geçen kısmına 'Cemal Kaşıkçı Yolu' denilmesine yönelik bir dilekçe imzaya açıldı. Kaşıkçı'nın başına gelenlerlerle ilgili iddialar tüyler ürpertirken, ABD başkentinin bir grup sakininin başlattığı kampanya ilk günde 1500'den fazla imza topladı.

© AFP 2018 / MOHAMMED AL-SHAIKH Karius'un Nusr-et videosunda Cemal Kaşıkçı detayı

New York Daily News'a konuşan grup, kaydadeğer sayıda imzayla Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser'ı isim değişikliğine ikna etmeyi umduğunu belirtti. Böylelikle Suudi kraliyetine "Bir basın mensubuna zarar verilmesine DC'de göz yumulmaz" mesajını vermek istediklerini söyledi.

KAŞIKÇI İÇİN BİR İSTİSNA TALEBİ

Washington DC'deki düzenlemelere göre bir kişinin adının sokağa verilebilmesi için ölümünün üzerinden en az 2 yıl geçmesi gerekiyor, dilekçe ise Bowser'dan Kaşıkçı için bir istisna yapılmasını talep ediyor.

'KARTVİZİTLERİNDE YAZACAK'

Kampanyanın başını çeken Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi Başkanı Nihad Awad, Suudi Arabistan Büyükelçiliği personelinin kartvizitlerinde 'Cemal Kaşıkçı Yolu' yazacak olmasının güçlü bir tepki olacağını dile getirdi.

'UTANDIRMANIN EN İYİ YOLU'

© AFP 2018 / Yamil LAGE BM: Kaşıkçı vakasına karışan tüm yetkililerin dokunulmazlığı kaldırılsın

"Düşünün, postaları 'Cemal Kaşıkçı Yolu' adresine gelecek" diyen Awad, kalabalığa hitabında, eski dostu Kaşıkçı'yı onurlandırmanın ve kendisini öldüren yönetimi utandırmanın en iyi yolunun bu olduğunu savundu.

'SUUDİ TEMSİLCİLİĞİ OLAN HER ŞEHİRDE'

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi Başkanı, "Sizden bir Suudi elçiliği ya da Suudi temsilciliği bulunan her şehirde sokağın adının Kaşıkçı diye değiştirilmesi talebiyle dilekçe verip imza kampanyası başlatmanızı istiyorum" çağrısında bulundu.

Suudi kraliyeti, Cemal Kaşıkçı'nın planlı cinayete kurban gittiğini ancak 25 Ekim'de kabul etti, sonrasında İstanbul'a gönderilen Suudi başsavcısının temaslarından da bir sonuç çıkmadı.