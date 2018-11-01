Kayıt
14:34 01 Kasım 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Kaşıkçı'nın Suudi konsolosluğunda öldüğünün netleşmesi üzerine ABD'deki savaş karşıtları, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı önünde 'eli testereli' Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile baş destekçisi ABD Başkanı Donald Trump'ı hicvederek eleştiren eylemler düzenledi.

    ABD'de imza kampanyası: Suudi elçiliğinin sokağına 'Cemal Kaşıkçı adı verilsin'

    © REUTERS / Leah Millis
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği'nin önündeki sokağın adının 'Cemal Kaşıkçı Yolu' diye değiştirilmesi için kampanya başlatıldı. Açılan online dilekçeye yoğun ilgi var.

    Cemal Kaşıkçı
    © AP Photo/ Emrah Gurel
    İstanbul Başsavcılığı: Kaşıkçı konsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldü, cesedi parçalanarak yok edildi
    2 Ekim'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkamayan ve savcılık tarafından burada öldürülüp cesedinin parçalandığı açıklanan Cemal Kaşıkçı'nın ne cesedi bulundu ne de suikast emrini veren Suudi kraliyetinin en tepesindekilere hesap sorma ihtimali doğdu.

    Böyle bir ortamda, New Hampshire Caddesi'nin Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği'nin önünden geçen kısmına 'Cemal Kaşıkçı Yolu' denilmesine yönelik bir dilekçe imzaya açıldı. Kaşıkçı'nın başına gelenlerlerle ilgili iddialar tüyler ürpertirken, ABD başkentinin bir grup sakininin başlattığı kampanya ilk günde 1500'den fazla imza topladı.

    Cemal Kaşıkçı
    © AFP 2018 / MOHAMMED AL-SHAIKH
    Karius'un Nusr-et videosunda Cemal Kaşıkçı detayı
    'DC'DE HOŞ KARŞILAMAYIZ'

    New York Daily News'a konuşan grup, kaydadeğer sayıda imzayla Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser'ı isim değişikliğine ikna etmeyi umduğunu belirtti. Böylelikle Suudi kraliyetine "Bir basın mensubuna zarar verilmesine DC'de göz yumulmaz" mesajını vermek istediklerini söyledi.

    KAŞIKÇI İÇİN BİR İSTİSNA TALEBİ

    Chile's President Michelle Bachelet. File photo
    © AP Photo / Rebecca Blackwell
    BM’den Suudi Arabistan’a ‘Kaşıkçı’nın cesedinin yerini açıklayın’ çağrısı
    Washington DC'deki düzenlemelere göre bir kişinin adının sokağa verilebilmesi için ölümünün üzerinden en az 2 yıl geçmesi gerekiyor, dilekçe ise Bowser'dan Kaşıkçı için bir istisna yapılmasını talep ediyor. 

    'KARTVİZİTLERİNDE YAZACAK'

    Kampanyanın başını çeken Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi Başkanı Nihad Awad, Suudi Arabistan Büyükelçiliği personelinin kartvizitlerinde 'Cemal Kaşıkçı Yolu' yazacak olmasının güçlü bir tepki olacağını dile getirdi.

    'UTANDIRMANIN EN İYİ YOLU'

    Michelle Bachelet Küba'da Salvador Allende Okulu'nda
    © AFP 2018 / Yamil LAGE
    BM: Kaşıkçı vakasına karışan tüm yetkililerin dokunulmazlığı kaldırılsın
    "Düşünün, postaları 'Cemal Kaşıkçı Yolu' adresine gelecek" diyen Awad, kalabalığa hitabında, eski dostu Kaşıkçı'yı onurlandırmanın ve kendisini öldüren yönetimi utandırmanın en iyi yolunun bu olduğunu savundu.

    'SUUDİ TEMSİLCİLİĞİ OLAN HER ŞEHİRDE'

    Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi Başkanı, "Sizden bir Suudi elçiliği ya da Suudi temsilciliği bulunan her şehirde sokağın adının Kaşıkçı diye değiştirilmesi talebiyle dilekçe verip imza kampanyası başlatmanızı istiyorum" çağrısında bulundu.

    Suudi kraliyeti, Cemal Kaşıkçı'nın planlı cinayete kurban gittiğini ancak 25 Ekim'de kabul etti, sonrasında İstanbul'a gönderilen Suudi başsavcısının temaslarından da bir sonuç çıkmadı. 

    Etiketler:
    Cemal Kaşıkçı Yolu, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği, Muriel Bowser, Cemal Kaşıkçı, Nihad Awad, New Hampshire Caddesi, Washington DC, Türkiye, Suudi Arabistan, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Moskova Otomobil Fuarı
    ÖTV indirimi sonrası otomobil fiyatlarında son durum
    Karikatür
    Rusya: İdlib'de kimyasal saldırı tezgahı için çekimler başladı
    İnfografik
    Rusya'da üniversiteye nasıl girilir?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet