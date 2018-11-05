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23:08 05 Kasım 2018
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    ABD Hazine Bakanlığı

    ABD, İran'a yönelik yeni yaptırım listesini yayımladı

    © Fotoğraf : Twitter
    ABD
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    İran ekonomisinin temel direkleri konumundaki petrol ihracatı, deniz taşımacılığı ve bankacılık sektörlerini vuran ABD yaptırımlarının 700'den fazla kişi ve kurumu kapsayan listesi açıklandı.

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
    © REUTERS / Jonathan Ernst
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    ABD Hazine Bakanlığı, İran yaptırımlarının ikinci paketi kapsamında ambargo uygulanacak 700'ü aşkın kişi, kurum, uçak ve geminin isimlerini yayımladı.

    Hazine Bakanlığı sitesinde yayımlanan listede, 300'den fazla İran vatandaşı, enerji taşımacılık sektörlerinde faaliyet gösteren 100'den fazla kurum ve 200'ün üstünde gemi, 50'si İranlı bankalar olmak üzere 70 finans kuruluşu, İran Havayolları ile 67 uçağı da yer aldı.

    Yaptırım uygulanacak bankalar arasında İran İhracat Kalkınma Bankası, Bank Melli, Arian Bank, Future Bank, Ghavamin Bank, Bank Sepah, Endüstri ve Maden Bankası, Post Bank, Bank Tejarat, Ayendah Bank, Europaisch-Iranische Handelsbank AG ve Day Bank öne çıktı. ABD Hazinesi, bu bankaların yurtiçi ve yurtdışı iştiraklerini de yaptırım kapsamına aldı.

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
    © REUTERS / Danish Siddiqui
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    İran Ulusal Petrol Şirketi'nin de eklendiği listede, kuruluşun İran dışında faaliyet gösteren onlarca iştirakinin de yaptırımlara tabi tutulacağı görüldü.

    İran İslam Cumhuriyeti Gemicilik Şirketi (IRISL), İran Ulusal Tanker Şirketi (NITC) ve kontrol ettikleri 211 gemi ve ilişkili oldukları 65 özel ve tüzel kişiye de ambargo uygulanacağı bildirildi. Valfair, Hafez Darya Arya, Safiran Payam Darya isimli taşımacılık şirketleri de IRISL ve NITC'nin iştirakleri oldukları gerekçesiyle yaptırım listesine alındı.

    ABD yönetiminin yaptırım listesine eklediği tüm kişi, kurum, gemi ve uçakların listesine şu linkten ulaşılabiliyor:

    "www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20181105_names.aspx"

    Etiketler:
    yaptırım listesi, İran Ulusal Tanker Şirketi (NITC), İran İslam Cumhuriyeti Gemicilik Şirketi (IRISL), İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC), Day Bank, Europaisch-Iranische Handelsbank AG, Ayendah Bank, Bank Tejarat, Post Bank, Endüstri ve Maden Bankası, Bank Sepah, Ghavamin Bank, Future Bank, Arian Bank, Bank Melli, İran İhracat Kalkınma Bankası, Iran Air, İran Havayolları, ABD Hazine Bakanlığı, İran, ABD
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