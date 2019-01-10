Pompeo: ABD, Suriye'den çekilirken IŞİD'le savaşmaya devam edecek

© REUTERS / Andrew Caballero Pompeo: Erdoğan Kürtlerin korunması için taahhüt verdi

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptıkları ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Bir gazetecinin ABD'nin Suriye’den çekilmesiyle ilgili sorusuna yanıt veren Pompeo, Suriye'den çekilme sürecinde IŞİD'le savaşmaya devam edeceklerini belirtti. Pompeo, "Trump Suriye'den çekilmek konusunda çok net. Suriye'den asker çekmemize rağmen terörle mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Pompeo, dün Irak'ın başkenti Bağdat'ta da çekileceklerini ifade etmişti.

Pompeo, Orta Doğu turuna salı günü Ürdün'le başlamış ardından Irak'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti.