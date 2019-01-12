ABD Dışişleri'nden Pompeo-Çavuşoğlu görüşmesi açıklaması

Bakan Pompeo, ABD'nin, hem ABD hem de IŞİD ile mücadele küresel koalisyonu ile çalışan kuvvetlerin korunmasına verdiği önemi vurgularken, "Türkiye'nin Suriye sınırında söz konusu güvenlik kaygılarını gidermeye yönelik taahhüdünü yineledi" ifadesini kullandı.
ABD VATANDAŞI SERKAN GÖLGE'NİN DURUMU ELE ALINDI
Palladino, görüşmede ayrıca, Türkiye'de tutuklu ABD vatandaşı Serkan Gölge ve diğer konsolosluk çalışanların durumunun da ele alındığı kaydedildi. Hatay'da görülen FETÖ'ye yönelik davada 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Serkan Gölge'ye 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.
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