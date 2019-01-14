Kanadalı hava trafik kontrolörlerinden ABD'li meslektaşlarına pizza jesti

Kanadalı havacılık sektörü çalışanları komşu ülkelerindeki meslektaşlarıyla dayanışmalarını ifade etmek için onlara yakınlarındaki restoranlardan yüzlerce pizza söyledi.

​Kanada Hava Trafik Kontrolörleri Derneği Başkanı Peter Duffey, dayanışma eylemini ilk olarak Alberta eyaletindeki Edmonton Hava Kontrol Merkezi çalışanlarının ABD'nin Alaska eyaletindeki Anchorage Hava Kontrol Merkezi'ndeki meslektaşlarına yiyecek bir şeyler ikram etmek için para toplamaya başlamasıyla ortaya çıktığını belirtti.

© REUTERS / Joshua Roberts ABD'de hükümetin kapanması havalimanlarını vurdu

Duffey, halen ABD'de 36 hava kontrol merkezine Kanada'dan yönlendirilen pizza siparişlerinin ulaştığını ve sayının artmakta olduğunu ifade etti.

ABD genelinde yaklaşık 10 bin hava trafik kontrolörü federal hükümetin kapanması nedeniyle geçen aralıktan bu yana maaşlarını alamıyor.

FEDERAL HÜKÜMETİN KAPANMASI NE DEMEK?

ABD kanunlarına göre, Kongre 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet kapanıyor.

© AP Photo / Susan Walsh Hükümetin kapalı olduğu ABD'de çalışanlara para kazanma önerisi: Bebek bakın, köpek gezdirin

Bu durum yaklaşık 320 milyonu aşkın kişiye hizmet veren federal hükümetin hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durdurması anlamına geliyor. Bu süreçte 'hayati olmayan' personel kategorisindeki kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, ABD ordusu, CIA, FBI ve NSA gibi istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor.

'Hayati' personel kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor. Ülkede 'hayati olmayan' hizmetler için çalışanların sayısı yaklaşık 850 binken, 'hayati' personel sayısının 2 milyon civarında olduğu belirtiliyor.