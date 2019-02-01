Trump: Pekin ile büyük bir ticaret anlaşması yapmaya hazırım

Trump, Pekin ile büyük bir ticaret anlaşması yapmaya hazır olduğunu ama gereksinim halinde Çin'e daha fazla zaman tanıyabileceğini söyledi.
Bunun yanı sıra Trump, anlaşmanın sağlanabilmesi için Çin'in, piyasalarını finansal servislere, üreticilere, çiftçilere ve diğer Amerikan şirketlerine açması gerektiğini, aksi halde anlaşmanın "kabul edilemez" olacağını ifade etti.
Öte yandan, Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Liu ise Çin'in ABD'den günde 5 milyon ton soya fasulyesi alacağını açıkladı.
ÖNCEKİ GÖRÜŞMELER SONUÇSUZ KALDI
Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi, 1 Aralık'ta Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelmiş, ülkeleri arasında bir süredir devam eden "ticaret savaşının" yeni tarifelerle büyümesini önleyecek 90 günlük "ateşkes" üzerinde mutabık kalmıştı.
Ateşkes bağlamında Çin ve ABD’den üst düzey heyetler, Pekin’de 7-9 Ocak'ta ticari müzakereler için bir araya gelmiş, önceden iki gün olarak planlanan ve iki tarafın ortak kararıyla bir gün daha uzayan müzakereler sonrasında somut bir sonuç açıklanmamıştı.
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