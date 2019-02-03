Trump: Irak ve Ortadoğu'ya girmek, şimdiye kadar yaptığımız en büyük hatalardan biriydi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Suriye ve Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Zorunda kalırsak geri döneriz. Çok hızlı geri gelebiliriz ve ayrılmıyoruz. Irak'ta harika bir üssümüz var ve orada olacağız ve açıkçası Suriye'den yavaşça çekilirken Halife'yi (IŞİD) Irak'tan vuruyoruz" dedi.

Amerikan CBS televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Trump, ABD'nin Irak ve Ortadoğu'ya girmesini ise 'şimdiye kadar yaptığımız en büyük büyük hatalardan biri' olarak değerlendirdi.

ABD'nin Afganistan'daki varlığı ve Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilip çekilmeyeceğine ilişkin Trump şu değerlendirmelerde bulundu:

— Çok uzun süredir oradayız. Suriye'de de 4 ay kalmamız gerekirken yıllarca kaldık. 19 yıldır Afganistan'dayız ve orada yılda 50 milyar dolar harcadık. Taliban'ı Afganistan'da çok sert vurduk ve şimdi Taliban ile görüşüyoruz. Ne olacağını göreceğiz. Şimdiye kadar hiç olmadığı kadar iyi savaşıyoruz.

'GEREKİRSE DÖNECEĞİZ, ÇOK HIZLI UÇAKLARIMIZ VAR'

© REUTERS / ABD Kabil Büyükelçiliği ABD ile Taliban, barış taslağının çerçevesi üzerinde anlaştı

- Taliban'ın yorulduğunu düşünüyorum. Herkes yoruldu, barış istiyorlar. Sonu olmayan savaşlardan çıkıp askerimizi eve getirmek zorundayız ama istihbaratımız çok yakından izlemeye devam edecek. Afganistan'da gerçek istihbarat bırakacağım. Eğer gerekirse geri döneceğiz. Çok hızlı uçaklarımız var.

'IRAK'TA HARİKA BİR ÜSSÜMÜZ VAR VE ORADA OLACAĞIZ'

Trump, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından El Kaide gibi terör gruplarının yeniden ortaya çıkma ihtimaline ilişkin de "Zorunda kalırsak geri döneriz. Çok hızlı geri gelebiliriz ve ayrılmıyoruz. Irak'ta harika bir üssümüz var ve orada olacağız ve açıkçası Suriye'den yavaşça çekilirken IŞİD'i Irak'tan vuruyoruz. Suriye'den 2 bin askerimiz var. Çekilmeye başladılar. IŞİD'in elindeki son bölgeyi de alınca Irak'taki üsse gidecekler ve sonra eve (ABD) dönecekler ama orada olacağız ve kalacağız'' diye konuştu.

'İSRAİL'İ KORUMAK ZORUNDAYIZ'

Trump, ABD'nin Suriye'de ne zaman çekileceğine ilişkin bir soruya da ''İsrail'i korumak zorundayız. Sahip olduğumuz başka şeyleri korumamız gerek ama evet eve dönmeleri an meselesi" yanıtını verdi.

ABD'nin Irak'taki üssüne çok para harcadığını ve bu üssü orada tutabileceklerini belirten Trump, "Irak'taki üssü tutmak istememin nedenlerinden biri İran'ı biraz izlemek istiyorum çünkü İran gerçek bir sorun." dedi.

'IRAK, ÇEKİLMEK YERİNE SORUNLU ORTADOĞU'DA HER YERİ İZLEMEK İÇİN MÜKEMMEL BİR YER'

Irak'tan İran'ı vurup vurmayacağına ilişkin bir soru hakkında ABD Başkanı, "Hayır, tek isteğim İran'ı izleyebilmek. Irak'ta inanılmaz ve pahalı bir askeri üssümüz var. Çekilmek yerine sorunlu Ortadoğu'da her yeri izlemek için mükemmel bir yer. Birçoğu bunu anlamıyor, izlemeye devam edeceğiz ve nükleer silahlar yapılıp yapılmadığını önceden bileceğiz" ifadelerini kullandı.

GÜNEY KORE'DEN ÇEKİLME SİNYALİ: 40 BİN ASKER BULUNDURMAK ÇOK PAHALI

© REUTERS / Jonathan Ernst Trump: Güney Kore ile yapılan savaş oyunları sona erecek

Donald Trump, Kuzey Kore ile yürütülen nükleer müzakerelerde ise büyük ilerleme kaydedildiğini belirterek, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ikinci görüşmesinin tarihini ise kısa süre içinde açıklayacağını bildirdi.

ABD'nin Güney Kore'deki askerlerinin çekilip çekilmeyeceği konusunu da hiç görüşmediklerine vurgu yapan Trump, orada 40 bin asker bulundurmanın çok pahalı olduğunu ancak henüz bir karara varmadığını belirtti.