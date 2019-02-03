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23:26 03 Şubat 2019
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    Donald Trump, Demokrat Parti ile tutuştuğu Meksika sınırına duvar kavgası yüzünden federal hükümetin kapanması tehlikesine dair gazetecilerin sorularını dinlerken

    Trump: Irak ve Ortadoğu'ya girmek, şimdiye kadar yaptığımız en büyük hatalardan biriydi

    © REUTERS / Joshua Roberts
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Suriye ve Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Zorunda kalırsak geri döneriz. Çok hızlı geri gelebiliriz ve ayrılmıyoruz. Irak'ta harika bir üssümüz var ve orada olacağız ve açıkçası Suriye'den yavaşça çekilirken Halife'yi (IŞİD) Irak'tan vuruyoruz" dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania, Irak'a sürpriz bir ziyarette bulunarak Amerikan askerleri ile buluştu
    © REUTERS / Jonathan Ernst
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    Amerikan CBS televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Trump, ABD'nin Irak ve Ortadoğu'ya girmesini ise 'şimdiye kadar yaptığımız en büyük büyük hatalardan biri' olarak değerlendirdi.

    ABD'nin Afganistan'daki varlığı ve Amerikan askerlerinin  Afganistan'dan çekilip çekilmeyeceğine ilişkin Trump şu değerlendirmelerde bulundu:

    — Çok uzun süredir oradayız. Suriye'de de 4 ay kalmamız gerekirken yıllarca kaldık. 19 yıldır Afganistan'dayız ve orada yılda 50 milyar dolar harcadık. Taliban'ı Afganistan'da çok sert vurduk ve şimdi Taliban ile görüşüyoruz. Ne olacağını göreceğiz. Şimdiye kadar hiç olmadığı kadar iyi savaşıyoruz.

    'GEREKİRSE DÖNECEĞİZ, ÇOK HIZLI UÇAKLARIMIZ VAR'

    ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad
    © REUTERS / ABD Kabil Büyükelçiliği
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    - Taliban'ın yorulduğunu düşünüyorum. Herkes yoruldu, barış istiyorlar. Sonu olmayan savaşlardan çıkıp  askerimizi eve getirmek zorundayız ama istihbaratımız çok yakından izlemeye devam edecek. Afganistan'da gerçek istihbarat bırakacağım. Eğer gerekirse geri döneceğiz. Çok hızlı uçaklarımız var.

    'IRAK'TA HARİKA BİR ÜSSÜMÜZ VAR VE ORADA OLACAĞIZ'

    Trump, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından El Kaide gibi terör  gruplarının yeniden ortaya çıkma ihtimaline ilişkin de "Zorunda kalırsak geri döneriz. Çok hızlı geri gelebiliriz ve ayrılmıyoruz. Irak'ta harika bir üssümüz var ve orada olacağız ve açıkçası Suriye'den yavaşça çekilirken IŞİD'i Irak'tan vuruyoruz. Suriye'den 2 bin askerimiz var. Çekilmeye başladılar. IŞİD'in elindeki  son bölgeyi de alınca Irak'taki üsse gidecekler ve sonra eve (ABD) dönecekler ama  orada olacağız ve kalacağız'' diye konuştu.

    'İSRAİL'İ KORUMAK ZORUNDAYIZ'

    ABD Başkanı'nın Noel'de yurtdışındaki askerleri ziyaret etmesi geleneğini yerine getiren Donald Trump, Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Trump'tan Suriye'den çekilmesini eleştiren İsrail'e: Size yılda 4.5 milyar dolar vermiyor muyuz?
    Trump, ABD'nin Suriye'de ne zaman çekileceğine ilişkin bir soruya da ''İsrail'i korumak zorundayız. Sahip olduğumuz başka şeyleri korumamız gerek ama  evet eve dönmeleri an meselesi" yanıtını verdi.

    ABD'nin Irak'taki üssüne çok para harcadığını ve bu üssü orada  tutabileceklerini belirten Trump, "Irak'taki üssü tutmak istememin nedenlerinden  biri İran'ı biraz  izlemek istiyorum çünkü İran gerçek bir sorun." dedi.

    'IRAK, ÇEKİLMEK YERİNE SORUNLU ORTADOĞU'DA HER YERİ İZLEMEK İÇİN MÜKEMMEL BİR YER'

    Irak'tan İran'ı vurup vurmayacağına ilişkin bir soru hakkında ABD  Başkanı, "Hayır, tek isteğim İran'ı izleyebilmek. Irak'ta inanılmaz ve pahalı bir  askeri üssümüz var. Çekilmek yerine sorunlu Ortadoğu'da her yeri izlemek için  mükemmel bir yer. Birçoğu bunu anlamıyor, izlemeye devam edeceğiz ve nükleer  silahlar yapılıp yapılmadığını önceden bileceğiz" ifadelerini kullandı.

    GÜNEY KORE'DEN ÇEKİLME SİNYALİ: 40 BİN ASKER BULUNDURMAK ÇOK PAHALI

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Trump: Güney Kore ile yapılan savaş oyunları sona erecek
    Donald Trump, Kuzey Kore ile yürütülen nükleer müzakerelerde ise büyük  ilerleme kaydedildiğini belirterek, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ikinci  görüşmesinin tarihini ise kısa süre içinde açıklayacağını bildirdi.

    ABD'nin Güney Kore'deki askerlerinin çekilip çekilmeyeceği konusunu da  hiç görüşmediklerine vurgu yapan Trump, orada 40 bin asker bulundurmanın çok pahalı olduğunu ancak henüz bir karara varmadığını belirtti.

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    Etiketler:
    Donald Trump, Güney Kore, Ortadoğu, Suriye, Afganistan, Irak, ABD
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