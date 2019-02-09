Trump, Kuzey Kore Lideri ile Vietnam’da görüşecek

Trump, "Temsilcilerim çok verimli bir toplantıdan hemen sonra Kuzey Kore'den ayrıldılar ve Kim Jong Un ile yapılacak ikinci zirvenin yeri ve tarihine karar verdiler. 27-28 Şubat tarihlerinde Vietnam'ın başkenti Hanoi'de gerçekleşecek" dedi.
My representatives have just left North Korea after a very productive meeting and an agreed upon time and date for the second Summit with Kim Jong Un. It will take place in Hanoi, Vietnam, on February 27 & 28. I look forward to seeing Chairman Kim & advancing the cause of peace!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 9, 2019
ABD Başkanı ile Kuzey Kore lideri daha önce tarihi barış görüşmeleri için 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmişti.
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