Pompeo: Ortadoğu için büyük dünya koalisyonu oluşturduk

ABD'nin Polonya ile ortak düzenleyeceği Ortadoğu Zirvesi için Varşova'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 13-14 Şubat tarihinde Varşova'da gerçekleşecek Ortadoğu Zirvesi'nin "büyük bir dünya koalisyonu" olduğunu söyledi. Konferansa 60'ın üzerinde ülkenin katılacağını belirten Pompeo, oturumların konusunu Ortadoğu'nun geleceği, bölgede barışın ve güvenliğin tesisi gibi hususların oluşturacağını ifade etti. Pompeo, "60'ın üzerinde ülkenin katılacağı, bir anlamda büyük dünya koalisyonu denebilecek zirvede umarım Ortadoğu'daki sorunların çözümü noktasında mesafe kat ederiz" dedi.

'KUZEY AKIM, RUSYA'NIN AVRUPA'DAKİ AĞIRLIĞINI ARTTIRACAK'

Polonya'nın ABD'nin Avrupa'daki en iyi dostu olduğunu, iki ülkenin Ortadoğu barışına ilişkin zirve düzenlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Pompeo, Polonya ile ortak ekonomik ve stratejik hedefler konusunda çalışmalarının sürdüğünü de kaydetti. Bu kapsamda Rus doğalgazını Almanya'ya doğrudan taşıyacak North Stream (Kuzey Akım) projesine de değinen Pompeo, "North Stream Rusya'nın Avrupa'daki ağırlığını arttıracak ve bazı Avrupa ülkelerini kendine bağımlı hale getirecek" diye konuştu.

ABD'nin Doğu Avrupa'nın güvenliğini önemsediğini, bölgeyi yakından takip ettiğini belirten Amerikan Dışişleri Bakanı, ABD'nin Orta ve Doğu Avrupa bölgesine gerek NATO kapsamında gerekse bireysel olarak angaje durumda olduğunu sözlerine ekledi.