ABD'den Avrupa'ya Rusya'ya karşı ‘Stryker' desteği

Amerikan Fox News televizyonunun haberinde, ABD'nin Avrupa'da çok işlevli Stryker zırhlı muharebe araçları konuşlandırmayı planladığı ve şimdiden bu söz konusu zırhlıları insansız hava araçları (İHA), lazer, top ve füze savunma sistemleri ile donatarak modernize etmeye başladığı kaydedildi.

Habere göre Stryker zırhlılarının Avrupa'da konuşlandırma çalışmalarının 2020'ye kadar tamamlanması öngörülüyor.

Stryker'ların kısa menzilli Hellfire ve Stinger füzeleri, Javelin tanksavar füze sistemleri, dikey kalkış ve inişli Shrike 2 İHA ve karşı tarafın İHA'larını imha edebilen 5 kilovatlık lazerlerle donatılması bekleniyor.

Fox News ayrıca ABD merkezli RAND Corporation düşünce kuruluşunun hazırladığı ve Stryker zırhlılarının Avrupa'da konuşlandırılması yönündeki karara neden olduğu tahmin edilen ‘Rusya'nın Avrupa'daki Düşmanca Önlemleri' başlıklı raporu sundu.

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Rusların saldırgan davranışları ile ilgili iddialara yer verilen raporda, özellikle de Rusya'nın ulusal çıkarlarının ülke sınırları dışına taştığını düşünen Rusların oranının yüzde 43 olduğu 2012 ve bu oranın yüzde 82'ye çıktığı iddia edilen 2016 yıllarının verileri dikkate alındı.

Rusya'nın NATO'nun doğuya doğru genişlemesi yönündeki ‘paranoyasından' da söz edilen raporda, "Rusya sürekli olarak savunmasız hissediyor ve sıklıkla savunma saldırganlığı türünden bir şeyler ortaya koyuyor. Rusya ile sınırı olan küçük ülkelere giderek azalan sıklıkla potansiyel dost gözüyle bakılıyor, bu ülkeler daha çok düşmanlar için potansiyel tutunma alanı olarak görülüyor" ifadelerine yer verildi.

Fox News, raporda Rusya'nın çıkarlarının özellikle Baltık Devletleri'ne, Güney ve Doğu Avrupa ülkelerine yayıldığı belirtildiği için modernize edilmiş Stryker zırhlılarının da bu ülkelerde konuşlandırılacağını kaydetti.