ABD'den Avrupa'ya Rusya'ya karşı ‘Stryker' desteği

Habere göre Stryker zırhlılarının Avrupa'da konuşlandırma çalışmalarının 2020'ye kadar tamamlanması öngörülüyor.
Stryker'ların kısa menzilli Hellfire ve Stinger füzeleri, Javelin tanksavar füze sistemleri, dikey kalkış ve inişli Shrike 2 İHA ve karşı tarafın İHA'larını imha edebilen 5 kilovatlık lazerlerle donatılması bekleniyor.
Fox News ayrıca ABD merkezli RAND Corporation düşünce kuruluşunun hazırladığı ve Stryker zırhlılarının Avrupa'da konuşlandırılması yönündeki karara neden olduğu tahmin edilen ‘Rusya'nın Avrupa'daki Düşmanca Önlemleri' başlıklı raporu sundu.
Rusya'nın NATO'nun doğuya doğru genişlemesi yönündeki ‘paranoyasından' da söz edilen raporda, "Rusya sürekli olarak savunmasız hissediyor ve sıklıkla savunma saldırganlığı türünden bir şeyler ortaya koyuyor. Rusya ile sınırı olan küçük ülkelere giderek azalan sıklıkla potansiyel dost gözüyle bakılıyor, bu ülkeler daha çok düşmanlar için potansiyel tutunma alanı olarak görülüyor" ifadelerine yer verildi.
Fox News, raporda Rusya'nın çıkarlarının özellikle Baltık Devletleri'ne, Güney ve Doğu Avrupa ülkelerine yayıldığı belirtildiği için modernize edilmiş Stryker zırhlılarının da bu ülkelerde konuşlandırılacağını kaydetti.
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