Bir ilk: Uzayda sadece kadınlar yürüyecek

İlk kez NASA'nın uzay yürüyüşü yapacak astronot ekibi sadece kadınlardan oluşacak.

Amerikan Havacılık Ve Uzay Dairesi (NASA) astronotları Anne Mcclain ile Christina Koch tarihi uzay yürüyüşünü 29 Mart'ta gerçekleştirecek.

Kadın astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan dışarı çıkarak geçen yaz yerleştirilen pilleri değiştirecek.

7 saatlik uzay yürüyüşü sırasında karadan desteği de yine kadınlar verecek.

NASA'nın Teksas eyaletindeki Johnson Uzay Üssü'nden uçuş kontrol direktörü Mary Lawrence ve Kristen Facciol, uzaydaki iki kadın astronatı yönlendirecek.

Facciol, "Heyecanımı kontrol edemiyorum" diye tweetleyerek kadınların sevincini paylaştı.

Rus kozmonot Velentina Tereshkova, 1963 yılında uzaya giden ilk kadın olmuştu.

Rus kozmonot Svetlana Savıtskaya, 1984 yılında uzay yürüyüşü yapan ilk kadın olarak tarihe geçmişti.

NASA verilerine göre bakım, onarım, yeni teçhizat denemesi ve bilimsel deneyler için 1998'den beri Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 213 uzay yürüyüşü yapıldı.

Bugüne dek uzaya gönderilen 500'den fazla kişi içinde kadınların oranı yüzde 11'den az.