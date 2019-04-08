Obama: Göçten rahatsızlık duyan herkesi ırkçı diye yaftalayamayız

Trump'ın günah keçisi yaptığı göç meselesiyle ilgili Berlin'de konuşan Obama, ülkede halihazırda bulunanlarla yeni gelenlerin uyum içinde yaşadığı bir toplum için ikincilerin de yapması gereken şeyler olduğunu belirtti. "Geldiğin ülkenin dilini öğrenmen lazım demek ırkçılık değildir" ikazını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump Meksika sınırını kapatma tehditleri savururken, göçmen haklarını koruyan reformlara imza atmış selefi Barack Obama, göçmen karşıtı görüşlere sahip olanlar için empati çağrısı yaptı.

Atlantik'in öbür yakasına geçen Obama, Başbakan Angela Merkel'in sığınmacı kabul politikalarının bedelini yeniden başbakan adayı olmayacağını açıklayarak ödediği ve aşırı sağın yükselişe geçtiği Almanya'da göç meselesiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Berlin belediye meclisinde Avrupa'nın dört bir yanından genç liderlerin katıldığı iki saatlik toplantıda konuşan Obama, "Göç meselesi hem burada Avrupa'da hem de benim ülkemde büyük siyasi çalkantıya yol açıyor" saptamasını yaptı.

Gençlere göç karşıtı görüş açıklayanlara empatiyle yaklaşma tavsiyesinde bulunan eski ABD Başkanı "Göçten rahatsızlık duyan herkesi ırkçı diye etiketleyemeyiz" diyerek şöyle devam etti:

"Uyum içinde, birbirine bağlı toplum istiyorsanız, herkes bazı üzerinde uzlaşılmış kuralları tanımalı. Herkesin yaptığı bazı bağdaştırmalar da mutlaka olacaktır. Buna yeni gelen insanlar da dahil. Sorun şu ki, bunlar adil mi?"

"Yeni gelenleri göç ettikleri ülkenin dilini öğrenmeye teşvik etmek istemeli miyiz? Elbette. Bu kendi anadillerini hiç kullanamayacakları anlamına mı geliyor? Elbette hayır, ama biliyorsunuz, şunu demek ırkçılık değildir: Aha, eğer burada olacaksan, o zaman geldiğin ülkenin dilini öğrenmen lazım, çünkü hepimizin birlikte çalışması, birlikte öğrenmesi ve birbirini anlaması için bir tür ortak dile ihtiyacımız var."

"Dini meseleler sözkonu olduğunda işlerin daha da hassaslaştığı, daha da zorlaştığı aşikar. Tüm bunlar için basit çözümlerim yok. Ama bazılarının apaçık ırkçı gerekçelerini geri püskürtmek için… göçten rahatsız olan herkesi ırkçı diye yaftalayamayız."

Babası Müslüman bir Kenyalı olan ABD'nin ilk siyah başkanı, 'kendi daha iyi yanlarımızı ve daha iyi değerlerimizi temel alan insani, zeki, düşünceli, düzenli bir göç süreci' çağrısı da yaptı.

"Ülkede halihazırda bulunanların yeni gelenlerden rahatsızlık duymamalarını nasıl sağlayacağımızın da yolunu bulmamız lazım" vurgusu yapan Obama, bunun için ülkede bulunanların eğitim, karşılaşma, tanışmadan geçmesi ve korkuyu azaltması, yeni gelenlerin de belli düzeyde intibak etmeleri gerektiğini belirtti.

Avrupa ve Kuzey Amerika'da milliyetçiliğin aşırı sağ kanattan dirildiğine dikkat çeken Obama "Bunun sonu nereye varır, biliyoruz, herkesten iyi de Avrupa biliyor. Çatışma, kan gölü ve felakete varır" dedi. İlerlemek içinse herkesin kendi ülkesinde hoşgörü ve saygı inşa etmesi gerektiğini söyledi.

Trump popülist söylem ve politikalarının merkezine göç karşıtlığı, milliyetçilik ve iklim değişikliğinin inkarını oturturken, Obama 'iklim değişikliğinin tüm insanlığın varoluşunu tehdit ettiğinin' altını çizdi.