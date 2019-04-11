ABD'den Assange hakkında suç duyurusu: ABD'de 5 yıla kadar hapis yatabilir

© Sputnik / РИА Новости Simonyan'dan tutuklanan Assange hakkında açıklama: Kazanan küresel ikiyüzlülük oldu

ABD Adalet Bakanlığı, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange aleyhinde suç duyurusunda bulundu ve kendisini bilgisayar müdahalesinde bulunmak ve gizli verileri çalmak için Chelsea Manning ile görüşmekle suçladı. Suçlu bulunursa, ABD hapishanesinde 5 yıla kadar sürebilir.

Bugün sabah saatlerinde İngiliz polisi tarafından sığındığı Ekvador büyükelçiliğinde gözaltına alınan WikiLeaks kurucusu Julian Assange, ABD tarafından ABD gizli belgelerine ulaşmak için eski ABD ordusu mensubu Chelsela Manning'den yardım almakla suçlandı.

Eski ordu istihbarat analisti olan Manning, ABD'nin askeri ve diplomatik sırlarını 2010 yılında WikiLeaks ile paylaşmakla suçlanıyordu.

ABD'li savcılara göre Manning, içerisinde gizli belgelerin bulunduğu ABD Savunma Bakanlığı bilgisayarlarına erişim için gerekli şifreyi Assange'a ulaştırmıştı.