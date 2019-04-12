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11:40 12 Nisan 2019
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    Yazışmaları sızdırılmıştı: Hillary Clinton, 'Assange hesap vermeli' dedi

    © REUTERS / HENRY NICHOLLS
    ABD
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    Hillary Clinton, 2016 yılındaki başkanlık seçimleri öncesinde yazışmalarını basına sızdıran WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ın tutuklanması hakkında ‘hesap vermeli’ yorumunu yaptı.

    Julian Assange
    © AFP 2019 / JOHN STILLWELL / POOL
    Assange: Clinton'ın e-postalarını hacklemedik, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan aldık
    Eşi Bill Clinton ile katıldığı bir etkinlikte konuşan Eski Dışişleri Bakanı, senatör ve First Lady Hillary Clinton, “Uzun lafın kısası, yaptığının hesabını vermeli. En azından cezalandırılmalı” dedi.

    WikiLeaks, ABD'de 2016 yılındaki başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'ın kampanya ekibinin mail yazışmalarını yayımlamıştı. Sızıntıların arkasında Rusya'nın olduğunu iddia edilmişti.

    İddianame hazırlayan ABD Adalet Bakanlığı, Assange’ı ülke tarihindeki en büyük gizli bilgi sızdırmalarından birinde rol alıp Savunma Bakanlığı bilgisayarlarının şifresini kırmakta Chelsea Manning'e yardım etmekle suçluyor. ABD, Assange’ın iadesini talep ediyor.

    EKVADOR: ASSANGE’IN YARDIMCISI JAPONYA’YA GİDERKEN YAKALANDI

    © REUTERS / PETER NICHOLLS
    Polisin baskın yaptığı Assange hakkında İngiliz yargısından mahkumiyet, ABD'den iade talebi
    Öte yandan Julian Assange’ın ‘işbirlikçilerinden’ biri olduğu söylenen bir kişinin de Japonya’ya kaçmak isterken tutuklandığı belirtildi.

    Ekvador İçişleri Bakanı Maria Paula Romo, “Organizasyona (WikiLeaks) oldukça yakın biri, burada yaşıyor. Japonya’ya gitmek isterken yakalandı” açıklamasında bulundu.

    Romo, isim vermedi ancak Ekvadorlu bir yetkili şahsın Ola Bini olduğunu duyurdu. İsveç vatandaşı olan Bini, Ekvador’un başkenti Quito’da ‘Centre for Digital Autonomy’ adlı kriptografi, güvenlik ve gizlilik üzerine yoğunlaşan bir şirkette yazılımcı olarak çalışıyor. Ancak grubun WikiLeaks ile herhangi bir bağlantısı bulunmuyor.

    Edward Snowden
    © Fotoğraf : webtv.coe.int
    Snowden, BM’nin Assange’la ilgili açıklamalarını hatırlattı
    Assange’ın Ekvador’daki avukatı Carlos Poveda ise Sputnik’e yaptığı açıklamada Ola ve Assange’ın arkadaş olduğunu belirtti. Poveda, “Assange’ın danışmanı değil. Avukatlar tutuklanma sebebini bilmiyor ancak bir çeşit yardımcı olduğu iddiası doğru değil” dedi.

    ABD’NİN TALEBİYLE GÖZALTINA ALINDI

    Londra Emniyet Müdürlüğü, Ekvador'un Assange'a verdiği sığınma hakkını kaldırmasının ardından, Assange’ı 2012 yılından beri bulunduğu büyükelçilik binasında ABD’nin talebi üzerine dün gözaltına alındı.

    Assange, 2012'de tecavüz suçlamasından İsveç'in iade talebi sürecinde kefaletle bırakılma şartlarını ihlal ettiği ve yargı sürecinden kaçtığı gerekçesiyle tutuklandı.

    Suçsuz olduğunu söyleyen Assange'ın alacağı ceza ileri bir tarihte açıklanacak. Hakkındaki suçlamaya en fazla 12 ay hapis cezası öngörülüyor.  

    ASSENGE'IN ÜLKESİ AVUSTRALYA AYAKTA: SERBEST BIRAKIN

    Julian Assange’ın tutuklanması ülkesi Avustralya’da da yankı buldu.

    Sydney’de düzenlenen protestolarda yüzlerce kişi Assange’ın serbest bırakılması çağrısında bulundu. Gazeteciler sendikası da Assange’ı destekleyeceklerini açıkladı.

    'ÖLÜM CEZASINA KARŞIYIZ'

    Dışişleri Bakanı Marisa Payne, ABD’deki yargı süreci konusundaki endişelerini dile getiren Assange’ın destekçilerine, ‘ölüm cezasına kesinlikle karşı oldukları’ yanıtını verdi.

    Başbakan Scott Morrison da, iade talebine açıklık getirerek, ‘bu planların Avustralya ile bir ilgisi olmadığını’ söyledi.

    Etiketler:
    Protesto, İngiltere, Tutuklama, Ola Bini, WikiLeaks, Ekvador, Avustralya, Hillary Clinton, Julian Assange
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