Yazışmaları sızdırılmıştı: Hillary Clinton, 'Assange hesap vermeli' dedi

Eşi Bill Clinton ile katıldığı bir etkinlikte konuşan Eski Dışişleri Bakanı, senatör ve First Lady Hillary Clinton, “Uzun lafın kısası, yaptığının hesabını vermeli. En azından cezalandırılmalı” dedi.

WikiLeaks, ABD'de 2016 yılındaki başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'ın kampanya ekibinin mail yazışmalarını yayımlamıştı. Sızıntıların arkasında Rusya'nın olduğunu iddia edilmişti.

İddianame hazırlayan ABD Adalet Bakanlığı, Assange’ı ülke tarihindeki en büyük gizli bilgi sızdırmalarından birinde rol alıp Savunma Bakanlığı bilgisayarlarının şifresini kırmakta Chelsea Manning'e yardım etmekle suçluyor. ABD, Assange’ın iadesini talep ediyor.

EKVADOR: ASSANGE’IN YARDIMCISI JAPONYA’YA GİDERKEN YAKALANDI

© REUTERS / PETER NICHOLLS Polisin baskın yaptığı Assange hakkında İngiliz yargısından mahkumiyet, ABD'den iade talebi

Öte yandan Julian Assange’ın ‘işbirlikçilerinden’ biri olduğu söylenen bir kişinin de Japonya’ya kaçmak isterken tutuklandığı belirtildi.

Ekvador İçişleri Bakanı Maria Paula Romo, “Organizasyona (WikiLeaks) oldukça yakın biri, burada yaşıyor. Japonya’ya gitmek isterken yakalandı” açıklamasında bulundu.

Romo, isim vermedi ancak Ekvadorlu bir yetkili şahsın Ola Bini olduğunu duyurdu. İsveç vatandaşı olan Bini, Ekvador’un başkenti Quito’da ‘Centre for Digital Autonomy’ adlı kriptografi, güvenlik ve gizlilik üzerine yoğunlaşan bir şirkette yazılımcı olarak çalışıyor. Ancak grubun WikiLeaks ile herhangi bir bağlantısı bulunmuyor.

Sueco Ola Martin Bini fue detenido esta tarde en Quito, cuando pretendía viajar a Japón, para ser investigado por relación con #Wikileaks y Julian Assange. Bini vive aquí desde 2013 y esta mañana tuiteó lo que dijo la ministra Romo sobre hackers rusos: "cacería de brujas", puso. pic.twitter.com/7ASK7laX34 — LaHistoria (@lahistoriaec) 12 Nisan 2019

Assange’ın Ekvador’daki avukatı Carlos Poveda ise Sputnik’e yaptığı açıklamada Ola ve Assange’ın arkadaş olduğunu belirtti. Poveda, “Assange’ın danışmanı değil. Avukatlar tutuklanma sebebini bilmiyor ancak bir çeşit yardımcı olduğu iddiası doğru değil” dedi.

ABD’NİN TALEBİYLE GÖZALTINA ALINDI

Londra Emniyet Müdürlüğü, Ekvador'un Assange'a verdiği sığınma hakkını kaldırmasının ardından, Assange’ı 2012 yılından beri bulunduğu büyükelçilik binasında ABD’nin talebi üzerine dün gözaltına alındı.

Assange, 2012'de tecavüz suçlamasından İsveç'in iade talebi sürecinde kefaletle bırakılma şartlarını ihlal ettiği ve yargı sürecinden kaçtığı gerekçesiyle tutuklandı.

Suçsuz olduğunu söyleyen Assange'ın alacağı ceza ileri bir tarihte açıklanacak. Hakkındaki suçlamaya en fazla 12 ay hapis cezası öngörülüyor.

ASSENGE'IN ÜLKESİ AVUSTRALYA AYAKTA: SERBEST BIRAKIN

Julian Assange’ın tutuklanması ülkesi Avustralya’da da yankı buldu.

Sydney’de düzenlenen protestolarda yüzlerce kişi Assange’ın serbest bırakılması çağrısında bulundu. Gazeteciler sendikası da Assange’ı destekleyeceklerini açıkladı.

“If the truth has any meaning to you, I urge you to stand with truth, stand with Julian” #ProtectAssange pic.twitter.com/T9VGz0IjaS — The Justice Campaign (@thejustcampaign) 12 Nisan 2019

​'ÖLÜM CEZASINA KARŞIYIZ'

Dışişleri Bakanı Marisa Payne, ABD’deki yargı süreci konusundaki endişelerini dile getiren Assange’ın destekçilerine, ‘ölüm cezasına kesinlikle karşı oldukları’ yanıtını verdi.

Başbakan Scott Morrison da, iade talebine açıklık getirerek, ‘bu planların Avustralya ile bir ilgisi olmadığını’ söyledi.