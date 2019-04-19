'Bill Clinton, dükkan dolusu hediyelik eşya içinden Kama Sutra'yı seçti'

Antik Hint kültürünün 'yaşam sanatına' dair başyapıtı kabul edilmekle birlikte daha çok 'cinsel pozisyonlar kılavuzu' niteliğiyle tanınan Kama Sutra'ya Bill Clinton'ın gösterdiği ilgi, ünlü İngiliz kadın gazeteci Emily Maitlis tarafından manidar bulunarak gündeme getirildi.

Turns out neither Emily Maitlis nor the author of this piece know what the Kama Sutra is. But you know who probably does? Bill Clinton.



Bill Clinton picked up Kama Sutra in gift shop, says Emily Maitlis https://t.co/ARC3H70aAo — The Prime Number Few (@primenumberfew) 19 Nisan 2019

© REUTERS / Brian Snyder Hillary Clinton: Bill, Monica Lewinsky skandalı sonrasında istifa etmeyerek doğru olanı yaptı

BBC'nin Newsnight programını sunan Maitlis, konuk olduğu The Jonathan Ross Show'da, bir keresinde eski ABD Başkanı'nı bir otelin hediyelik eşya dükkanında bir kitabı büyük dikkatle incelerken gördüğünü anlattı:

"Doğrudan kitapların yanına gitti, ben de 'elbette kültürlü adamın hali bir başka oluyor' dedim içimden, herhalde imparatorluk hakkında bir şeyler okuyacak."

"Sonra eline bir kitap aldığında 'Tarih kitabına benzemiyor' diye düşündüm ve biraz daha yakınına gittim. 'İçinde metin varmış gibi durmuyor, ama bilindik bir kitaba benziyor' derken birden fark ettim ki elindeki Kama Sutra."

'HADİ BEN KAÇTIM'

İngiliz kadın gazeteci bu sahneyi "Meğerse Clinton hediyelik eşya kitabında Kama Sutra arıyormuş. Ben de 'Tamamdır, hadi çaktırmadan kaçayım artık' yaptım" sözleriyle yorumladı.

“He was looking at it in the gift shop. I was like, ‘OK, I think it might be time for a very swift exit’.”” https://t.co/pZnuFoDuc8

Very judgmental of Emily Maitlis @maitlis and it seems she has not read the Kama Sutra at all. — Vivek Thaokar (@thaokar_vivek) 19 Nisan 2019

© AFP 2019 / KENA BETANCUR Monica Lewinsky: Clinton gücünü kötüye kullandı

Maitlis, Donald Trump'la ABD Başkanı seçilmesinden önceki bir karşılaşmasını da anlattı:

"Bana doğru geldi ve o maço erkek el sıkışmasından yaptı. Oldukça şaşırdım, çünkü onun mikrop fobisini ve bu yüzden el sıkışmadığını hepimiz sürekli duyuyorduk."

"Dedim ki 'Sizde mikrop fobisi var sanıyordum', o da 'Hayır, sen sözkonusu olduğunda yok. Seninle el sıkışırım. Ben onlarla el sıkışmıyorum' cevabını verdi. 'Lobinizde bulunan insanlarla mı' diye sorunca onayladı."