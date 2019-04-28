Bolton: Rusya ile Kuzey Kore istişarelerine devam ediyoruz

Fox News televizyonuna konuşan Bolton, ABD’nin Rusya, Çin, Güney Kore ve Japonya ile Kuzey Kore konusundaki istişarelere devam ettiğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ‘üçüncü bir zirve olasılığını hala beklediğine’ dikkat çeken Bolton, “O (Trump) kendisi ile iyi ilişkileri olduğunu düşündüğünü birçok kez ifade etti” diye konuştu.

Kuzey Kore ile ilgili 6 taraflı müzakerelere yeniden başlama olasılığı olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Bolton, bu formatın ‘geçmişte başarısız olduğunu’, fakat bunun ABD’nin diğer ülkelerle istişarelerde bulunmadığı anlamına gelmediğini ifade etti ve geçenlerde Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile yapılan görüşmeyi örnek gösterdi.

“Çin, Rusya, Güney Kore ile istişarelere devam ediyoruz. Onlar müzakerelerin dışında değil” diyen Bolton, ancak Pyongyang’ın ABD ile görüşmeleri ‘bire bir’ yapmayı tercih ettiğini ileri sürdü.