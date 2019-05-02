CIA'in eski üst düzey yetkilisi, ABD'nin sırlarını Çin'e verme suçunu kabul etti

© AP Photo / Carolyn Kaster ABD hesabına Çin'de casusluk yapanları 'satan' eski CIA yetkilisi tutuklandı

ABD Adalet Bakanlığı "CIA'in eski bir yetkilisi ulusal savunma enformasyonunu Çin Halk Cumhuriyeti'ne haber vermek, iletmek, teslim etmek için komplo kurmaktan suçunu kabul etmiştir" açıklamasını yaptı.

Açıklamada CIA'in faaliyetleri, operasyonların yerleri ve süreleri hakkında hassas bilgileri usb flash sürücülere yüklemekle itham edilen Lee'nin 2004 yılından önce tuttuğu elyazısı notlarda da CIA'in kaynaklarının sağladığı istihbaratın, kaynakların gerçek isimlerinin, operasyonel buluşma mekanlarının, telefon numaralarının ve gizli tesisler hakkında enformasyonun yer aldığı kaydedildi.

Mahkeme belgelerine göre 2007 yılında CIA'den ayrılıp Hong Kong'a taşınan 54 yaşındaki Lee'ye 2010 yılında Çinli iki istihbarat yetkilisi ulaştı ve her istihbarat karşılığı 100 bin dolar ödemeyi, ayrıca ömür boyu bakım garantisi teklif etti.

Buna göre 2010-13 arası kişisel banka hesaplarına yüz binlerce dolar yatırılmış olan Lee, ocak ayında Hong Kong'dan New York'a uçunca JFK Havaalanı'nda yakalanmıştı.

Hakkındaki ceza 23 Ağustos'ta açıklanacak olan Lee, doğrudan casuslukla suçlanmadı. Buna rağmen en ağır mahkumiyet olarak müebbet hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi. Ancak mahkemeyle anlaşması karşılığı savcıların 21 yıl hapis cezası istemesi de gündemde.

Yakalandığı dönemde Amerikan medyasında çıkan iddialara göre, "Jerry Chun Shing Lee, 1982-86 arası ABD ordusunda görev yaptı, 1994'te girdiği ve 13 yıl çalıştığı CIA'de en gizli bilgilere erişim yetkisi elde etti, pek çok gizli anlaşmaya imza attı."

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"Hong Kong'a gitmesinden 3 yıl sonra, 2010'dan itibaren Çin'deki Amerikan casuslarıyla ilgili bilgileri Pekin'le paylaşmaya koyuldu. Bu yüzden Çin'de ABD hesabına çalışan yaklaşık 20 kişi öldürüldü ya da hapse atıldı".

ABD Adalet Bakanı Ulusal Güvenlikten Sorumlu Yardımcısı John Demers, Lee'nin bir yıldan kısa sürede Çin'e savunma sırlarını verme komplosundan suçlu bulunan ya da suçunu kabul eden üçüncü eski ABD'li istihbaratçı olduğuna dikkat çekti.