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14:37 14 Mayıs 2019
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    ABD ordusu

    Irak işgali çağrışımları: ABD, İran'a karşı 120 bin asker göndermeyi planlıyor

    © Flickr/ Morning Calm Weekly Newspaper Installation
    ABD
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    NYT: ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan'ın Trump yönetimine sunduğu güncellenmiş askeri plan, İran'ın nükleer silah geliştirmeye imkan veren faaliyetleri ilerletmesi ya da ABD güçlerine saldırması halinde Ortadoğu'ya 120 bin asker gönderilmesini içeriyor.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Trump'tan İran'a: Eğer ABD'ye karşı bir şey yaparlarsa karşılığı ağır olur
    ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik ekibinin perşembe günkü toplantısında Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın sunduğu güncellenmiş askeri planlar basına sızdı. 

    The New York Times (NYT), İran'ın nükleer silah geliştirmeye imkan veren faaliyetleri ilerletmesi ya da ABD güçlerine saldırması halinde Ortadoğu'ya 120 bin asker gönderilmesini içerdiğini yazdı.

    BOLTON'IN TALEBİ

    Gazetenin ABD yönetiminin 6'dan fazla ulusal güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberinde, askeri planların revize edilmesi talimatını, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın liderliğindeki ekibin verdiği belirtildi.

    Planın, George W. Bush döneminden beri İran'a saldırı komplosu yapan 'en şahin neocon' Bolton'ın Trump yönetimi üzerindeki büyük etkisine işaret ettiğine dikkat çekildi.

    F-35
    © AFP 2019 /
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    TRUMP GÖNDERİR Mİ?

    Ancak NYT, askeri harekatları bitirip yenilerine girmeme eğilimi gösteren Trump'ın, Afganistan ve Suriye'den çekilme çabasındayken, bu kadar çok Amerikan askerini tekrar Ortadoğu'ya göndermek gibi bir karar alıp almayacağının meçhul olduğunu yazdı. 

    Buna göre ABD Başkanı'nın asker sayısı ve planın diğer ayrıntıları hakkında bilgilendirilip bilgilendirilmediği de meçhul. Trump pazartesi günü yöneltilen 'İran'da rejim değişikliği mi istediği' sorusunu "İran'la ne olacağını göreceğiz. Bir şey yaparlarsa çok fena hata ederler" diye yanıtladı. 

    IRAK'A DA 120 BİN ASKER GİTMİŞTİ

    Trump yönetiminde İran'a nasıl karşılık verileceği konusunda keskin görüş ayrılıkları olduğunu aktaran haberde, Shanahan'ın brifingine katılanların planda sunulan asker sayısının 120 bin olması karşısında şoke olduğu kaydedildi.

    An oil tanker is seen off the port of Bandar Abbas, southern Iran (File)
    © AFP 2019 / ATTA KENARE
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    Zira izolasyonist dış politika savunarak seçilen George W. Bush'un yönetimi altında 2003'te düzenlenen Irak işgaline de aynı sayıda asker katılmıştı. 

    'İŞGAL ÖNGÖRMÜYOR'

    Habere göre güncellenen askeri plan İran'a karşı kara harekatı öngörmüyor. Olası İran işgali için Irak'a gönderilenden çok daha fazla asker gerekeceği belirtiliyor. 

    ABD GÜÇ YIĞMAYA BAŞLADI

    Washington-Tahran arasındaki gerilim sürekli tırmanıyor. Geçen ay İran Devrim Muhafızlarını 'terör örgütü' ilan eden Trump yönetimi, Tahran'ı Suriye ve Irak'taki ABD güçlerini hedef almakla ve yüzlerce ABD askerinin ölümünden sorumlu olmakla da suçladı. İran'la nükleer anlaşmadan çıkıp tarihteki en ağırı diye nitelediği yaptırımları yürürlüğe koyan Trump yönetimi, bazı ülkelere getirdiği İran'la ticarete yaptırımdan geçici muafiyeti de kaldırdı. Bölgeye uçak gemisi, savaş gemileri, Patriot bataryaları gönderdi. 

    Sergey Lavrov
    © Sputnik /
    Lavrov: İran'ın nükleer anlaşmayı kısmen askıya alma hakkı vardı

    Washington'ın çekildiği anlaşma yerine adaletsiz bir anlaşmayı kabul ettirmek için baskı uyguladığına dikkat çeken Tahran, Amerikan yaptırımlarına karşı ayakta kalmak için ihtiyaç duyduğu Avrupa'yı harekete geçirmek için 'nükleer anlaşmadaki çıkarları korunmazsa 60 gün içinde zenginleştirilmiş uranyum seviyesini artıracaklarını' duyurdu.  İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, düşmanlarının ülkesine yönelik siyasi ve ekonomik baskılarını 'devrim tarihinde benzeri görülmemiş tam bir savaş' olarak nitelendirdi.

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    Türk-Rus Klasik Müzik Festivali'nin açılış gecesinde, Rusya’nın en önemli ödüllerinden biri olan ‘Ulusal Kültür Mirası’ ödülüne sahip olan Moskova Virtüözleri Oda Orkestrası Şefi Vladimir Spivakov “Büyük bir geleneği devam ettiriyoruz. Bu gelenek yüzden fazla yıl önce Rusya’nın çok saygı duyduğu büyük vizyon sahibi bir adam tarafından başlatıldı. Büyük bir vizyona sahipti ve o Atatürk’tü. O zamanlar Sovyetler Birliği’nin çok iyi bir dostuydu. Yüz yıldan fazla bir süre önce, Atatürk, Dmitri Şostakoviç ve David Oistrakh’ı Türkiye’ye davet etmişti. Yüzden fazla bir yıl sonra biz hala bu mükemmel müzik yapma fikrini devam ettiriyoruz. Çünkü müzik aşktır. Müzik saldırganlık değil, güzelliktir” dedi.
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