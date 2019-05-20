Kayıt
15:39 20 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    ABD Başkanı Trump ve Suudi 2. Veliaht Prensi Selman

    Kaşıkçı'nın sonuna atıfla 'Trump'ın Suudilere teslim edilmesi' esprisini yapan yazar: Pişmanım, 12 fincan kahve içmiştim

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    TV'de "Trump'ı Suudilere, kendisinin kankalarına teslim etmeliyiz. Hani şu gazeteciyi ortadan kaldıran Suudilere. Belki Trump'a da aynısı yaparlar" esprisini yapan Fran Lebowitz'in gelen tepkiler üzerine yaptığı 'pişmanlık' açıklaması ikna edici bulunmadı.

    Amerikan hayat tarzına ironik yaklaşımıyla tanınan yazar-konuşmacı-oyuncu Fran Lebowitz, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın korkunç şekilde öldürülmesine atıfla ABD Başkanı Donald Trump'ın da başına aynı şeyin gelmesi için Suudilere teslim edilmesi 'esprisi' için pişmanlık açıkladı. 

    Cemal Kaşıkçı - Suudi Arabistan Başkonsolosluğu
    © AFP 2019 / Ozan Köse
    'Suudi gazeteci Kaşıkçı'yı parçalayıp 15 kişiye taşıttılar' iddiası
    Cuma gecesi Bill Maher'in sunduğu 'Real Time' isimli TV şovuna konuk olan Fran Lebowitz, Trump'ın azledilmesi gerektiğini düşünüp düşünmediği sorusu karşısında, "Azil, kendisinin hak ettiklerinin sadece başlangıcı olabilir. Onu Suudilere, kendisinin kankalarına teslim etmeliyiz. Hani şu gazeteciyi ortadan kaldıran Suudilere. Belki Trump'a da aynısı yaparlar" dedi. 

    Ancak şovun yapımcılarının bu sözleri karşısında alarma geçmesi ve izleyicilerden yoğun tepki gelmesi üzerine 'Real Time'ın ardından YouTube'da yayımlanan ve seyircilerin gönderdiği online sorulara yanıt verilen 'Overtime' programına katılan kadın yazar, öncelikle sosyal medyada ters tepmesi nedeniyle yapımcıların kendisinden özür talep ettiğini belirtti.

    Cemal Kaşıkçı
    © AP Photo / Emrah Gürel
    'Kaşıkçı cinayetinde metal eriten fırın kullanıldı'
    Ardından "O sözler ağzımdan çıktıktan sonra senin yüzünü gördüm. Ne söylediğimi fark etmemiştim. Öncesinde 12 fincan kahve içmiştim. Söylediklerim için pişmanım" diye devam eden Lebowitz, "Onu kast etmedim ve söylediğim için pişmanım, herkes tarafından anlamından saptırılmasına esef ediyorum, çünkü her şeyin anlamını saptırıyorlar" savunmasını yapıp kahkahayı bastı.

    İroni ustasının sözlerine sosyal medyadan destek de tepki de geldi. 

    Polis kökenli program sunucusu John Cardillo, Lebowitz'ten "Aşırı solcu yazar Trump'a suikast çağrısı yaptı" diye söz ederken "Bu insanlar hasta" yorumunu yaptı. 

    Pek çok Cumhuriyetçi Parti destekçisi bu sözleri 'Trump'a suikast çağrısı' olarak yorumlarken, böyle sözler sarf edenlerin 'nefret ve şiddete tahrikten hapse atılmasını' talep edenler çıktı.

    Kendisini 'Yahudi muhafazakar' olarak tanımlayan bir kullanıcı "Obama başkanken bir muhafazakar bu yorumu yapsaydı HBO kanalı kapanma noktasına gelirdi" görüşünü dile getirdi. 

    "12 fincan kahve içmiştim" mazereti, "Anlamından saptırıldı" savunması da alay konusu oldu.

    "Sanırım kahve, yeni kafa yapıcı. 'Benim hatam değildi, uyuşturucu etkisi altındaydım.'"

    "Çark etmede pek başarılı değilsin. Kast ettiğini söyledin, ama sorun yok, en azından @Twitter tarafından nefret tehdidinde bulundun diye sansürlenmeyeceksin."

    "Pişman, ama üzgün ya da özür diler değil. Açık edildiği için pişman."

    "#FranLebowitz, @realDonaldTrump'ı öldürün dedi. Sonra geri adım atıp suçu çok fazla kahveye attı. Herkesin başına gelebilir. #Starbucks'ı kapatın."

    "Sadece Trump'a Trump'ın kurallarının uygulanmasından bahsetti. Çok netti. Trump'ın öldürülmesini ima etmedi, bunu hak ettiğini ima etti. Bu kadar çok insanın ikisi arasındaki ayrımı fark edememesi çok fena." 

     

    "Real Time, Fran'ı otobüsün altına attı. 'Özür yok' ilkesine ne oldu? Fran cesur, komik ve özür dilemezdi. Tıpkı Bill Maher'in kendisinin olduğunu hayal ettiği, ama artık olamadığı gibi."

    İlgili konular:

    Trump'ı pohpohlayan biyografi yazdı, ABD Başkanı'nın özel affına mazhar oldu
    Trump’tan göçmenlere: Kendinizi çok rahat sanmayın, yakında ayrılacaksınız
    Kremlin: Trump’ın ‘iyi geçinmekten’ kastının ne olduğu belli değil
    Trump: İran savaşmak istiyorsa, bu İran'ın resmen sonu olur
    Venezeülla'ya müdahale iddiası hatırlatılan Trump, 'ekonomik işgalden' yana olduğunu söyledi
    Etiketler:
    Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan, Donald Trump, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Ünlü Orient Ekspres yeniden raylara döndü, seferler tekrar başlayabilir
    Karikatür
    ABD, Türkiye'yi vergi muafiyeti programından çıkardı
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet