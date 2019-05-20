Kaşıkçı'nın sonuna atıfla 'Trump'ın Suudilere teslim edilmesi' esprisini yapan yazar: Pişmanım, 12 fincan kahve içmiştim

TV'de "Trump'ı Suudilere, kendisinin kankalarına teslim etmeliyiz. Hani şu gazeteciyi ortadan kaldıran Suudilere. Belki Trump'a da aynısı yaparlar" esprisini yapan Fran Lebowitz'in gelen tepkiler üzerine yaptığı 'pişmanlık' açıklaması ikna edici bulunmadı.

Amerikan hayat tarzına ironik yaklaşımıyla tanınan yazar-konuşmacı-oyuncu Fran Lebowitz, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın korkunç şekilde öldürülmesine atıfla ABD Başkanı Donald Trump'ın da başına aynı şeyin gelmesi için Suudilere teslim edilmesi 'esprisi' için pişmanlık açıkladı.

“He allowed people to express their racism and bigotry in a way that they haven’t been able to in quite a while and they really love him for that. It’s a shocking thing to realise people love their hatred more than they care about their own actual lives." https://t.co/3IxyXpgdXr — Ari Melber's Eyelashes (@YesMeredithFinn) May 18, 2019

© AFP 2019 / Ozan Köse 'Suudi gazeteci Kaşıkçı'yı parçalayıp 15 kişiye taşıttılar' iddiası

Cuma gecesi Bill Maher'in sunduğu 'Real Time' isimli TV şovuna konuk olan Fran Lebowitz, Trump'ın azledilmesi gerektiğini düşünüp düşünmediği sorusu karşısında, "Azil, kendisinin hak ettiklerinin sadece başlangıcı olabilir. Onu Suudilere, kendisinin kankalarına teslim etmeliyiz. Hani şu gazeteciyi ortadan kaldıran Suudilere. Belki Trump'a da aynısı yaparlar" dedi.

Ancak şovun yapımcılarının bu sözleri karşısında alarma geçmesi ve izleyicilerden yoğun tepki gelmesi üzerine 'Real Time'ın ardından YouTube'da yayımlanan ve seyircilerin gönderdiği online sorulara yanıt verilen 'Overtime' programına katılan kadın yazar, öncelikle sosyal medyada ters tepmesi nedeniyle yapımcıların kendisinden özür talep ettiğini belirtti.

© AP Photo / Emrah Gürel 'Kaşıkçı cinayetinde metal eriten fırın kullanıldı'

Ardından "O sözler ağzımdan çıktıktan sonra senin yüzünü gördüm. Ne söylediğimi fark etmemiştim. Öncesinde 12 fincan kahve içmiştim. Söylediklerim için pişmanım" diye devam eden Lebowitz, "Onu kast etmedim ve söylediğim için pişmanım, herkes tarafından anlamından saptırılmasına esef ediyorum, çünkü her şeyin anlamını saptırıyorlar" savunmasını yapıp kahkahayı bastı.

İroni ustasının sözlerine sosyal medyadan destek de tepki de geldi.

Polis kökenli program sunucusu John Cardillo, Lebowitz'ten "Aşırı solcu yazar Trump'a suikast çağrısı yaptı" diye söz ederken "Bu insanlar hasta" yorumunu yaptı.

Far left author Fran Lebowitz called for Trump’s assassination on @RealTimers.



“We should turn him over to the Saudis, his buddies. The same Saudis who got rid of that reporter. Maybe they could do the same for him.”



These people are sick.



pic.twitter.com/3GQ5CEPrWZ — John Cardillo (@johncardillo) May 18, 2019

Pek çok Cumhuriyetçi Parti destekçisi bu sözleri 'Trump'a suikast çağrısı' olarak yorumlarken, böyle sözler sarf edenlerin 'nefret ve şiddete tahrikten hapse atılmasını' talep edenler çıktı.

Bill Maher Guest suggests Trump ASSASSINATION by sending him to the same people who 'got rid of that reporter'....https://t.co/f4PEUuRnpb — Chuck Callesto (@ChuckCallesto) May 18, 2019

These people should be brought in , interrogated and then jailed if they continue to call for President’s assassination . Don’t see the MSM taking these comments and saying this will incite hate and violence 🤥 — jb (@jbgopsu) May 18, 2019

Kendisini 'Yahudi muhafazakar' olarak tanımlayan bir kullanıcı "Obama başkanken bir muhafazakar bu yorumu yapsaydı HBO kanalı kapanma noktasına gelirdi" görüşünü dile getirdi.

If a conservative said this when Obama was president. @HBO would have folded by now — Cameron Gray (@Cameron_Gray) May 18, 2019

"12 fincan kahve içmiştim" mazereti, "Anlamından saptırıldı" savunması da alay konusu oldu.

Ohhh okkayy. Yeah, nice try. We didn’t misinterpret anything. We heard loud and clear what frumpy evil Fran said about The President of the United States. Shame on her!@POTUS @realDonaldTrump @SecretService @billmaher #FranLebowitz — Jewels (@jewelstweeeets) May 18, 2019

"Sanırım kahve, yeni kafa yapıcı. 'Benim hatam değildi, uyuşturucu etkisi altındaydım.'"

I guess coffee is the Ambien of the day. “Itwasn’t my fault. It was the drugs talking” — Sneakers1957 (@sneakers1957) May 18, 2019

"Çark etmede pek başarılı değilsin. Kast ettiğini söyledin, ama sorun yok, en azından @Twitter tarafından nefret tehdidinde bulundun diye sansürlenmeyeceksin."

"Pişman, ama üzgün ya da özür diler değil. Açık edildiği için pişman."

She regrets it but she’s not sorry or apologetic. She regrets being called out. — Kristy Swanson (@KristySwansonXO) May 18, 2019

"#FranLebowitz, @realDonaldTrump'ı öldürün dedi. Sonra geri adım atıp suçu çok fazla kahveye attı. Herkesin başına gelebilir. #Starbucks'ı kapatın."

.#FranLebowitz said kill @realDonaldTrump. Then backtracked blamed it on too much coffee. We KNOW it happens to the best of us. Close down #Starbucks @billmaher https://t.co/EPNdWBfBj0 — Jack Kingston (@JackKingston) May 18, 2019

"Sadece Trump'a Trump'ın kurallarının uygulanmasından bahsetti. Çok netti. Trump'ın öldürülmesini ima etmedi, bunu hak ettiğini ima etti. Bu kadar çok insanın ikisi arasındaki ayrımı fark edememesi çok fena."

She's talking about using same "rules" Trump is going by. She was pretty clear....and she didn't "suggest murdering Trump," either. She suggested that's what he deserves. It's a shame that so many people can't (or won't) differentiate between the two. — HtownAries (@HtownAries) May 18, 2019

"Real Time, Fran'ı otobüsün altına attı. 'Özür yok' ilkesine ne oldu? Fran cesur, komik ve özür dilemezdi. Tıpkı Bill Maher'in kendisinin olduğunu hayal ettiği, ama artık olamadığı gibi."

Real Time tossing Fran under a bus. What happened to “no apologies”?! Fran was bold, hilarious and unapologetic. Just what Bill Maher imagines himself to be. But isn’t anymore. — Renee🌊❄️V (@rjw411) May 18, 2019

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