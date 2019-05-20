ABD ve Bahreyn, 'Yüzyılın Anlaşması' için ortak ekonomik çalıştay düzenleyecek

ABD ve Bayreyn'in, 25-26 Haziran tarihlerinde Manama'da 'Refah için Barış' (Peace to Prosperity) başlıklı bir ekonomik çalıştay düzenleyecekleri açıklandı. Çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen 'Yüzyılın Anlaşması' planı kapsamındaki ilk etkinlik olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da ‘Refah için Barış’ adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, “Refah için Barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır" ifadeleri kullanıldı.

FİLİSTİN BAŞBAKANI IŞTİYYE: BİZİMLE İSTİŞARE EDİLMEDİ

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD ve Bayreyn'in düzenlemeyi planladığı ekonomik çalıştaya ilişkin kendilerine danışılmadığını söyledi.

Iştiyye, "Söz konusu çalıştaya ilişkin Filistin hükümetiyle ne gündeme alınacak konular, ne toplantıdan çıkacak sonuçlar ne de toplantının zamanlaması istişare edildi" dedi.

Filistin'deki çatışmanın ancak siyasi olarak çözülebileceğini belirten Iştiyye, çalıştayın ‘ekonomi’ konulu olmasına ilişkin, “Ekonomi meselesi, siyasi çözümün bir sonucudur. Filistinliler, 'işgal altında' yaşam şartlarını düzeltme yollarını aramıyor" ifadesini kullandı.

Iştiyye, Filistin yönetiminin yaşadığı mali krizin, birtakım siyasi tutumlar üzerinde baskı kurmak amacıyla yürütülen finansal bir savaşın ürünü olduğunu belirterek, bu tehditlere boyun eğmeyeceklerini ve siyasi tutumlarını değiştirmeyeceklerini vurguladı.

‘YÜZYILIN ANLAŞMASI’ PLANI KAPSAMINDAKİ İLK ETKİNLİK

Manama'da düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen Yüzyılın Anlaşması planı kapsamındaki ilk etkinlik olduğu ifade ediliyor.