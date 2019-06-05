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03:47 05 Haziran 2019
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    ABD Başkanı Donald Trump

    Trump: Meghan Markle için 'edepsiz' demedim, bana edepsizlik yaptığını söyledim

    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz Kraliyet ailesinin Amerikalı üyesi Meghan Markle için 'edepsiz' demediğini, ancak Sussex Düşesi'nin 'kendisine karşı edepsizlik yaptığını söylediğini' belirtti.

    Trump, İngiltere ziyareti öncesi The Sun gazetesine verdiği demeçte dile getirdiği Markle hakkındaki sözlerine ilişkin açıklamada bulundu. 

    ITV kanalına konuşan Trump, "Benim hakkımda söylediklerini ilettiler. Ben de 'Edepsiz olduğunu bilmiyordum' dedim. Edepsiz olduğundan bahsetmiyordum. Bana edepsizlik yaptığını söyledim" dedi. 

    'BENCE HOŞ BİRİ'

    İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson
    © REUTERS / Simon Dawson
    'Boris Johnson, Trump ile görüşmeyi reddetti'
    "Edepsiz" ifadesine ilişkin tonu düşüren Trump, "Biliyor musun? Harika bir iş çıkarıyor. Umarım hayatından tat alıyordur. Bence çok hoş biri" ifadesini kullandı. 

    Trump, konunun Markle'ın eşi Prens Harry ile görüşmesinde gündeme gelmediğini belirterek, "Kraliyet ailesi gerçekten çok hoş" diye konuştu.

    'TAMAMEN TERSİ'

    'Bebek Trump' balonu ABD Başkanı'nın İngiltere ziyareti sırasında Londra semalarında uçurulacak
    © REUTERS / Simon Dawson
    ABD Başkanı'nın ziyareti sırasında Londra semalarında dev 'Bebek Trump' balonunun uçurulmasına izin çıktı
    Prens Harry'nin pazartesi günü Buckingham Sarayı'nda kendisinden uzak durduğuna ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine de Trump, "Hayır, hayır, hayır, tamamen tersi. Aslında Ivanka (Trump'ın kızı) ve ailemle çok zaman geçirdi. Daha nazik olamazdı. Bence harika biri" değerlendirmesini yaptı. 

    ABD Başkanı, The Sun gazetesine yaptığı açıklamada Markle'ın "Trump seçilirse Kanada'ya taşınırım" şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine "Ne diyebilirim ki? Edepsiz olduğunu bilmiyordumKanada" ifadesini kullanmıştı. 

    VELİAHT PRENS ONURUNA YEMEK VERDİ

    Donald Trump
    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    Trump: İngiltere anlaşmasız bir Brexit'e hazırlıklı olmalı
    Öte yandan Trump, İngiltere ziyareti kapsamında, ABD Büyükelçiliği rezidansında İngiltere Veliaht Prensi Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla'yı akşam yemeğinde ağırladı. Yaklaşık 60 kişinin katıldığı yemekte Trump, Başbakan Theresa May ile Prens Charles'ın arasında oturdu.  

    Trump, gün içinde ayrıca Başbakan May ve eşi Philip May ile eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in 2. Dünya Savaşı sırasında kullandığı ve stratejilerini belirlediği sığınağı gezdi. 

    Trump, bugün 2. Dünya Savaşı'ndaki Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl anma törenlerine katılacak. Törende, Trump ve May'in yanı sıra Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel de yer alacak. 

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    Etiketler:
    Angela Merkel, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Winston Churchill, Theresa May, Kanada, Ivanka Trump, Buckingham Sarayı, Prens Harry, The Sun, İngiltere, ABD, Donald Trump, Meghan Markle
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