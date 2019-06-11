'ABD, Julian Assange'ın iadesi için talepte bulundu'

ABD'nin, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange’ın iadesi için İngiltere’ye resmi bir talepte bulunduğu iddia edildi.

ABD basını, konuyla ilgili bir yetkiliye dayandırdıkları haberlerinde, Washington’ın Assange'ın iadesi için İngiltere’ye talepte bulunduğunu duyurdu.

Assange, sağlık problemleri nedeniyle 30 Mayıs'taki ABD'ye iade sürecinin hazırlık duruşmasına katılamamıştı. Bu dava yarın görülecek. Duruşmanın, tüm taraflara uyması halinde Assange’ın tutulduğu Belmarsh Cezaevinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

17 YENİ SUÇLAMA YÖNELTİLMİŞTİ

Assange'a, ABD'de son olarak ‘Casusluk Kanunu’ kapsamında milli savunma bilgilerini yasa dışı yollardan edindiği gerekçesiyle 17 yeni suçlama yöneltilmişti. Bu suçlamalar arasında gizli kaynakların isimlerini edinmek ve yayımlamak da buluyordu. WikiLeaks kurucusu, kendisine yöneltilen tüm suçlamalardan hüküm giymesi halinde 175 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

Assange için İsveç Savcılığı da tecavüz iddiasıyla 13 Mayıs’ta yeni bir soruşturma açmıştı.

11 NİSAN'DA ELÇİLİKTEN ÇIKARILDI

İngiltere'de 2012 yılında mahkeme, Julian Assange'ın cinsel taciz ve tecavüz suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığı İsveç'e iadesine karar vermişti. Assange bunun üzerine Ekvador Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Ancak Ekvador'un Assange'a verdiği sığınma hakkını, kuralları sürekli ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırdığını açıklamasının hemen ardından Assange 11 Nisan’da gözaltına alınmıştı. Daha sonra Amerikalı yetkililerin iade talebi ve kefalet koşullarını yerine getirmemesini gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Assange, devlete ait gizli dosyaları sızdırmak için Amerikalı eski askeri istihbarat analisti Chelsea Manning ile işbirliği yapmakla suçlanıyor.

Assange'nin kurduğu Wikileaks, 2010 yılında, ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.