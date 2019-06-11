'ABD, Julian Assange'ın iadesi için talepte bulundu'

Assange, sağlık problemleri nedeniyle 30 Mayıs'taki ABD'ye iade sürecinin hazırlık duruşmasına katılamamıştı. Bu dava yarın görülecek. Duruşmanın, tüm taraflara uyması halinde Assange’ın tutulduğu Belmarsh Cezaevinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.
17 YENİ SUÇLAMA YÖNELTİLMİŞTİ
Assange için İsveç Savcılığı da tecavüz iddiasıyla 13 Mayıs’ta yeni bir soruşturma açmıştı.
11 NİSAN'DA ELÇİLİKTEN ÇIKARILDI
Ancak Ekvador'un Assange'a verdiği sığınma hakkını, kuralları sürekli ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırdığını açıklamasının hemen ardından Assange 11 Nisan’da gözaltına alınmıştı. Daha sonra Amerikalı yetkililerin iade talebi ve kefalet koşullarını yerine getirmemesini gerekçesiyle tutuklanmıştı.
Assange, devlete ait gizli dosyaları sızdırmak için Amerikalı eski askeri istihbarat analisti Chelsea Manning ile işbirliği yapmakla suçlanıyor.
Assange'nin kurduğu Wikileaks, 2010 yılında, ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.
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