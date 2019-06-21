Pentagon'dan 'nükleer savaş stratejik sevaptır' belgesi

ABD-İran gerilimi savaşın eşiğine dek tırmanırken, Pentagon'un yeni nükleer doktrini ortaya çıktı. 14 yıldır ilk kez yayımlanan nükleer doktrin, nükleer savaşla belirleyici sonuç alınabileceği ve stratejik istikrarın yeniden tesis edilebileceğini savunuyor. Belge, 11 Haziran'da Pentagon web sitesine konulup bir hafta sonra kaldırıldı.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) 14 yıldır ilk kez yenilediği nükleer doktrinde 'nükleer silahlarla belirleyici sonuç elde etmenin ve stratejik istikrarın yeniden tesisinin şartlarının yaratılabileceğini' savunduğu ortaya çıktı.

Silah kontrolü uzmanları, 11 Haziran'da yayımlanan 'Nükleer Operasyonlar' isimli belgenin bu özelliğiyle ABD askeri düşüncesinde 'nükleer savaş yürütme ve kazanma' fikrine yönelik bir kayma olduğuna dikkat çekti. Uzmanlar, bunun son derece tehlikeli bir zihniyet olduğu uyarısı yaptı.

More evidence of the need for more sensible US #nuclearweapons policies- such as #NoFirstUse! (Just in case you needed a little #ThursdayMotivation) #preventnuclearwar https://t.co/qvMcIx1TUC — PSR Nuclear Weapons Abolition (@PSRnuclear) June 20, 2019

ABD Genelkurmay Başkanlığı'nın hazırladığı belgede şöyle deniliyor:

"Nükleer silah kullanmak belirleyici sonuç almak ve stratejik istikrarın yeniden tesis etmek için şartlar yaratabilir. Özellikle nükleer silah kullanımı muharebenin kapsamını temelden değiştirecektir ve komutanların çatışmada nasıl üstün geleceğini etkileyecek şartlar yaratacaktır."

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Nükleer planlama ve hedef almayla ilgili bir bölümün girişinde Soğuk Savaş teorisyeni Herman Kahn'dan alıntı yapılıyor:

"Benim tahminimce gelecek 100 yıl içinde bir zaman nükleer silahlar kullanılacak, ama kullanılmaları geniş çaplı ve doludizgin değil de büyük ihtimalle küçük çaplı ve sınırlı olacaktır."

Çok tartışmalı bir kişilik olan Kahn, nükleer savaşın kazanılabilir olduğunu savunuyordu. Kahn'ın Stanley Kubrick'in nükleer savaşla ilgili meşhur filmi 'Dr Strangelove'ın esin kaynaklarından biri olduğu sanılıyor.

'Nükleer Operasyonlar' isimli belge, 11 Haziran'da yayıma sokulduğu Pentagon web sitesinden bir hafta sonra kaldırıldı, şimdiki halde sadece elektronik kütüphanede sınırlı erişim açık.

Ancak kaldırılmadan evvel Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu'nun hükümet gizliliği projesini yöneten Steven Aftergood tarafından indirildi. Aftergood, 'Nükleer Operasyonlar' isimli belgenin caydırıcılık doktrini değil, savaş doktrini olduğunu, bunun çok rahatsız edici olduğunu söyledi.

ABD Genelkurmay Başkanlığı'nın operasyonel belgesinin amacının en kötü senaryoya hazırlık planı olması gerektiğine dikkat çeken Aftergood, "Bu düşünce kendi içinde çok zararlı. Bu türden bir olasılığı caydırmak yerine daha gerçekleşebilir hale getiriyor" dedi.

The Guardian gazetesinin haberine göre Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü, belgenin kamuoyunun erişebildiği Pentagon web sitesinden kaldırıldığını teyit ederken "Bu yayının sadece özel kullanım için olması gerektiğine karar verildi" dedi. Ancak niye bir hafta kamuoyunun erişimine açık bırakıldığına izahat getirmedi.

2015 tarihli İran'la nükleer anlaşmadan ve 1987 tarihli Rusya ile Orta Menzilli Nükleer Güçler Anlaşması'ndan (INF) çekilen Trump yönetiminin gündeminde ABD ile Rusya'nın stratejik nükleer silahlarını sınırlayan ve 2021'de süresi dolacak Yeni Start anlaşması da var.