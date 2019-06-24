Kayıt
23:38 24 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Mike Pompeo

    ABD'den Husilere 'İran destekli saldırıları durdurun' çağrısı

    © REUTERS / FABRIZIO BENSCH
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 12

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yemen'deki Husiler'in Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı'na saldırısını kınayarak, "Husilere, İran adına yaptıkları provokatif saldırıları durdurmaları çağrısında bulunuyoruz" ifadesini kullandı.

    Husiler tarafından dün akşam yapılan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapan Pompeo, ‘İran destekli ve kabul edilemez’ olduğunu vurguladığı saldırıların sivilleri ve bölgede bulunan Amerikan vatandaşlarını riske soktuğunu ve kınanması gerektiğini belirtti. 

    © İHA /
    ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Prens Selman ile görüştü
    Pompeo, "Husilere, İran adına yaptıkları provokatif saldırıları durdurmaları çağrısında bulunuyoruz. Husiler, çatışmayı sona erdirmek için İsveç'te verdikleri taahhütler kapsamında Birleşmiş Milletler liderliğindeki siyasi süreçte yapıcı bir şekilde yer almalıdır" ifadelerini kullandı.

    Yemen'deki çatışma ortamının bazı kesimlerce ‘izole ve gerçek bir saldırganın olmadığı bir sivil savaş olarak görüldüğünü ve bunun yanlış olduğunu’ ileri süren Pompeo, şunları kaydetti:

    U.S. President Donald Trump talks to reporters during the annual Congressional picnic event at the South Lawn of the White House in Washington, U.S., June 21, 2019. REUTERS/Carlos Barria
    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    Trump: Diğer ülkeler Basra Körfezi'nde tankerlerinin korunmasını istiyorsa, bundan böyle bize ödeme yapacak
    "Yemen'de yaşananlar, İran tarafından sürdürülen ve gittikçe büyüyen bir savaş ve insani krizdir. (İran) Rejim, Husiler'e İran Devrim Muhafızları üzerinden yıllardır para ve silah gönderiyor. Yemen'deki İran destekli vekil grubun yaptığı her saldırıda, İran'ın kırk yıldır sebebiyet verdiği kaos ve ölüm karnesine yeni bir kayıt giriliyor."

    ‘BASKI DEVAM EDECEK’

    Suudi Arabistan yönetimi ile konuya ilişkin görüştüğünü aktaran Pompeo, ABD'nin, Ortadoğu'da barış ve istikrarı sürdürmek adına bölgedeki müttefiklerin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

    ABD savaş uçakları
    © REUTERS / ABD Hava Kuvvetleri
    BM yetkilileri: ABD, İran’a taktik saldırı hazırlığında
    Pompeo açıklamasında, "Bunun yanı sıra, bölgedeki şiddet sağanağına son verene ve diplomasiye diplomasi ile karşılık verene kadar İran'a uyguladığımız baskı kampanyasına devam edeceğiz" ifadesine yer verdi.

    Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Asir bölgesinde bulunan Uluslararası Abha Havalimanı'na dün akşam saldırı düzenlediğini duyurmuş, saldırıda Suriye uyruklu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

    Suudi Arabistan cami
    © AP Photo /
    Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na 'İHA saldırısı': 1 ölü, 7 yaralı
    Husiler, daha önce de aynı havalimanına saldırmış ve bu saldırıda 26 kişi yaralanmıştı.

    Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen hükümetine destek amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenliyor.

    Husiler, Eylül 2014'ten beri Yemen'in başkenti Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

     

    İlgili konular:

    Dünya Gıda Programı Yemen'deki faaliyetlerini kısmen askıya aldı
    'Yemen'de her iki saatte 1 anne ve 6 bebek ölüyor'
    Başbakan adayı Boris Johnson, Yemen'de sivil katliamının ardından Suudilere cephane satışına izin verdi
    Etiketler:
    İran Devrim Muhafızları, İran, BM, Husiler, İsveç, Abha Havalimanı, Suudi Arabistan, Yemen, ABD, Mike Pompeo
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Başkent Moskova’da her yıl olduğu gibi etkinliklerin en önemli merkezi Kremlin’di. Kızıl Meydan’da mezun öğrenciler için önce bir konser, ardından da disko düzenlendi. Mezuniyet kutlamaları görkemli havai fişek gösterisiyle taçlandırıldı.
    Rusya'da göz alıcı mezuniyet törenleri
    Karikatür
    'ABD, İran’a askeri müdahaleyi göze alamaz'
    İnfografik
    Yenilenen İBB Başkanlığı seçimi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet