ABD'den Husilere 'İran destekli saldırıları durdurun' çağrısı

Husiler tarafından dün akşam yapılan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapan Pompeo, ‘İran destekli ve kabul edilemez’ olduğunu vurguladığı saldırıların sivilleri ve bölgede bulunan Amerikan vatandaşlarını riske soktuğunu ve kınanması gerektiğini belirtti.
Yemen'deki çatışma ortamının bazı kesimlerce ‘izole ve gerçek bir saldırganın olmadığı bir sivil savaş olarak görüldüğünü ve bunun yanlış olduğunu’ ileri süren Pompeo, şunları kaydetti:
‘BASKI DEVAM EDECEK’
Suudi Arabistan yönetimi ile konuya ilişkin görüştüğünü aktaran Pompeo, ABD'nin, Ortadoğu'da barış ve istikrarı sürdürmek adına bölgedeki müttefiklerin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.
Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Asir bölgesinde bulunan Uluslararası Abha Havalimanı'na dün akşam saldırı düzenlediğini duyurmuş, saldırıda Suriye uyruklu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen hükümetine destek amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenliyor.
Husiler, Eylül 2014'ten beri Yemen'in başkenti Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
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