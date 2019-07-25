'Büyük beden kıyafet sipariş edenlere diyet barı gönderildi' iddiası: Niyetimiz bu değildi, özür dileriz

Olay, ABD Los Angeles Kaliforniya merkezli 'Forever 21' isimli bir giyim mağazalar zincirinden sipariş veren bir kadının yaptığı Twitter paylaşımı üzerine açığa çıktı.

Paketi açtıktan sonra diyet barıyla karşılaştığını söyleyen kadın şu ifadeleri kullandı:

"Büyük bedenli biriyim. Forever 21'den pantolon siparişi verdim, paketi açtığımda ise Atkins barını gördüm. Bana ne anlatmaya çalışıyorsunuz Forever 21? 'Şiman, kilo ver' mi? Bunu büyük beden giymeyen kadınlara da gönderiyor musunuz?"

I went from a size 24 to 18, still a plus size girl, so I ordered jeans from @Forever21 Opened the package, when I looked inside I see this Atkins bar. What are you trying to Tell me Forever 21, I’m FAT, LOSE WEIGHT? do you give these to NON-PLUS SIZE WOMEN as well? pic.twitter.com/ds8kUTs7T7 — MissGG🏳️‍🌈 (@MissGirlGames) July 19, 2019

​Aynı konuda paylaşım yapan başka bir kadın da, "Annem Forever 21'den büyük beden kıyafet sipariş etti ve onlar siparişle birlikte Atkins diyet barı gönderdiler" dedi.

my mom ordered some clothes from @Forever21 ‘s plus size collection and they sent a Atkins diet bar along with the stuff she ordered💀 pic.twitter.com/Lxi6XnuOB1 — jesse (@jessemarisaelao) July 19, 2019

​Öte yandan, mağazalar zincirinin diyet barı bütün siparişlerle birlikte gönderdiği de iddia edildi ancak bu açıklama da şirketi eleştiri oklarından kurtaramadı.

Başka bir kullanıcı da, "Forever 21'in Atkins barıyla bütün müşterilere tehlikeli bir mesaj gönderdiği belli. Bu yalnızca kilolu insanlara yönelik bir saldırı değil, aynı zamanda bütün ölçülerdeki insanların yeme bozuklukları olduğunu düşünmesini tetikleyen bir durum. Bu tehlikeli ve uygun değil" ifadelerini kullandı.

Apparently @Forever21 sends out Atkins bars with all of its orders, which sends a wildly dangerous message to ALL of its customers. Not only is it fatshaming, it could also trigger people of all sizes who have EDs. This is as dangerous as it is inappropriate. https://t.co/gPfr3jMUK4 — Samantha Puc 🍦✨ (@theverbalthing) July 23, 2019

​ŞİRKET ÖZÜR DİLEDİ

Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yayınlayan şirket ise müşterilerden özür diledi ve şunları söyledi:

"Zaman zaman, Forever 21 tarafından internet siparişi veren müşterilere üçüncü taraflardan sağlanan ücretsiz ürünler gönderilir. Tartışmaya konusu olan ürün de ölçü ve beden fark etmeksizin kısıtlı bir zaman için bütün kullanıcılara gönderilmiştir. Bu durumun müşterilerimiz üzerinde yaratabileceği olumsuz etki için içtenlikle özür dileriz, niyetimiz kesinlikle bu değildi."