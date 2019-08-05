Ohio'da düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri yayınlandı

Dayton Polis Teşkilatı, Dayton'daki saldırıyla ilgili iki farklı açıdaki güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.
© AFP 2019 / SCOTT OLSON
Yayınlanan görüntülerde insanların rastgele sağa sola kaçıştığı, polisin ise saldırgana müdahale ettiği görüldü.
Saldırıda 9 kişi yaşamını yitirmiş, 27 kişi ise yaralanmıştı.
Polis, saldırının 30 saniyeden kısa sürdüğünü açıklamıştı.
ABD'de dün akşam saatlerinde Chicago’da gerçekleşen saldırıda 9 kişi yaralanırken, sabah saatlerinde Ohio eyaletinin Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti.
Ohio'da düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri yayınlandıhttps://t.co/3XMNs9t8F2 pic.twitter.com/qJ5QW0RqVY— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 5, 2019
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