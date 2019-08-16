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16:31 16 Ağustos 2019
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    Cebelitarık'ta demirli İran petrol tankeri Grace 1

    Cebelitarık'ın serbest bıraktığı İran petrol tankerine ABD'nin el koyma girişiminin gerekçesi: Terör bağlantısı

    © REUTERS / JON NAZCA
    ABD
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    Cebelitarık'ın serbest bıraktığı İran petrol tankerine el koyma girişiminde bulunan ABD, Grace 1'i İran Devrim Muhafızlarına yardım ettiği gerekçesiyle tevkif etme çabasında. Cebelitarık, ABD'nin tankeri durdurmaya yönelik başvurularının değerlendirileceğini duyurdu.

    REFILE - CORRECTING BYLINE Oil supertanker Grace 1 on suspicion of being carrying Iranian crude oil to Syria is seen near Gibraltar, Spain July 4, 2019. REUTERS/Stringer
    © REUTERS / Stringer .
    ABD emretti, Cebelitarık Suriye'ye İran petrolü taşıdığı gerekçesiyle süpertankere el koydu
    İran'a ait Grace 1 isimli petrol tankeri 4 Temmuz'da ABD'nin talebi üzerine Kraliyet Deniz Piyadeleri'nin çıkarmasına uğraması ve İngiltere'ye bağlı Cebelitarık yönetimi tarafından el konulması sonrası dün serbest kalırken, Trump yönetiminin hamleleri bitmiyor. 

    Dün ABD Adalet Bakanlığı bir dizi suçlama üzerinden Grace 1'e el koymak için son dakikada girişiminden sonuç alamazken, Tahran'ın petrolün Suriye'ye götürülmeyeceği garantisi vermesinin ardından, Cebelitarık yönetimi tankeri serbest bıraktığını açıkladı. 

    Oil supertanker Grace 1 is seen near Singapore, in this picture obtained from social media, March 29, 2015. Picture taken March 29, 2015. Tony Hogwood via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.
    © REUTERS / SOCIAL MEDIA
    İran, İngiltere'nin el koyduğu tankerin bugün bırakılmasını bekliyor

    Ama bugün de ABD'nin tankere İran Devrim Muhafızlarına yardım ettiği gerekçesiyle el koymak istediği haberi geldi. Trump yönetimi, İran Devrim Muhafızlarını yabancı terör örgütleri listesine aldığından, tankere de terör bağlantısı suçlaması yöneltiyor.

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün gece geç saatlerde Grace 1 ile ilgili açıklama yayımlayıp Twitter'dan "Tüm denizcilere bir mesaj, eğer İran Devrim Muhafızları ya da başka yabancı terör örgütü bağlantılı bir gemide çalışıyorsanız, gelecekte ABD'ye girişinizi tehlikeye atarsınız. #Buna değmez" mesajıyla paylaştı.

    Geçen ay Panama'dan terörizmin finansmanına katıldığına dair uyarı almasının ardından Grace 1'i kayıt listesinden çıkardığı açıklaması gelmişti.

    © AFP 2019 / JORGE GUERRERO
    ABD'nin el koymak için talepte bulunmasıyla Cebelitarık'ın İran petrol tankerini bırakma süreci durduruldu

    Bugün BBC'ye konuşan Cebelitarık Başbakanı Fabian Picardo ise Grace 1'in o boyutta bir geminin yapması gereken lojistik hazırlıkları tamamladıktan sonra bölgeden ayrılabileceğini söyledi. 

    Washington'ın pozisyonunun sorulması üzerine, Cebelitarık Başbakanı, bunun Cebelitarık Yüksek Mahkemesi'nin yetki alanında olduğunu belirtti. 

    ABD'nin talebinin Yüksek Mahkeme tarafından değerlendirileceğine dikkat çeken Picardo, "Bunlar tamamen tarafsız ve bağımsız şekilde ilgili yetkililer tarafından belirlenecek ve ardından bir kez daha Cebelitarık Yüksek Mahkemesi'nin yetki alanına girecektir" dedi. 

    Grace 1'in tevkifine misilleme olarak İran iki hafta sonra Basra Körfezi'nde Stena Impero isimli İngiliz tankerine el koymuştu.

    Cebelitarık'ta 40 gün sonra serbest bırakılan İran'a ait Grace 1 isimli tanker
    © REUTERS / Jon Nazca
    ABD'nin el koymak istediği İran tankerini Cebelitarık serbest bıraktı
    Dolayısıyla Stena Impero'nun serbest kalması için önce Grace 1'in  tevkif ve kovuşturmasının sona ermesi gerekiyor. 

    İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu Deniz İşleri'nden Sorumlu Yardımcısı Celil İslami, tankerin isminin değiştirileceğini duyurdu. 

    İslami, "Sahibinin talebi doğrultusunda Grace 1 petrol tankerine İran bayrağı takılıp ismi de Adrian Darya olarak değiştirildikten sonra Akdeniz’de yol almaya hazırlanacak" dedi.

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