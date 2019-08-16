Cebelitarık'ın serbest bıraktığı İran petrol tankerine ABD'nin el koyma girişiminin gerekçesi: Terör bağlantısı

İran'a ait Grace 1 isimli petrol tankeri 4 Temmuz'da ABD'nin talebi üzerine Kraliyet Deniz Piyadeleri'nin çıkarmasına uğraması ve İngiltere'ye bağlı Cebelitarık yönetimi tarafından el konulması sonrası dün serbest kalırken, Trump yönetiminin hamleleri bitmiyor.

Dün ABD Adalet Bakanlığı bir dizi suçlama üzerinden Grace 1'e el koymak için son dakikada girişiminden sonuç alamazken, Tahran'ın petrolün Suriye'ye götürülmeyeceği garantisi vermesinin ardından, Cebelitarık yönetimi tankeri serbest bıraktığını açıkladı.

Ama bugün de ABD'nin tankere İran Devrim Muhafızlarına yardım ettiği gerekçesiyle el koymak istediği haberi geldi. Trump yönetimi, İran Devrim Muhafızlarını yabancı terör örgütleri listesine aldığından, tankere de terör bağlantısı suçlaması yöneltiyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün gece geç saatlerde Grace 1 ile ilgili açıklama yayımlayıp Twitter'dan "Tüm denizcilere bir mesaj, eğer İran Devrim Muhafızları ya da başka yabancı terör örgütü bağlantılı bir gemide çalışıyorsanız, gelecekte ABD'ye girişinizi tehlikeye atarsınız. #Buna değmez" mesajıyla paylaştı.

A message to all mariners – if you crew an IRGC or other FTO-affiliated ship, you jeopardize future entry to the U.S. #NotWorthIt https://t.co/v4bqu5SGSu — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 16, 2019

Geçen ay Panama'dan terörizmin finansmanına katıldığına dair uyarı almasının ardından Grace 1'i kayıt listesinden çıkardığı açıklaması gelmişti.

Bugün BBC'ye konuşan Cebelitarık Başbakanı Fabian Picardo ise Grace 1'in o boyutta bir geminin yapması gereken lojistik hazırlıkları tamamladıktan sonra bölgeden ayrılabileceğini söyledi.

Washington'ın pozisyonunun sorulması üzerine, Cebelitarık Başbakanı, bunun Cebelitarık Yüksek Mahkemesi'nin yetki alanında olduğunu belirtti.

ABD'nin talebinin Yüksek Mahkeme tarafından değerlendirileceğine dikkat çeken Picardo, "Bunlar tamamen tarafsız ve bağımsız şekilde ilgili yetkililer tarafından belirlenecek ve ardından bir kez daha Cebelitarık Yüksek Mahkemesi'nin yetki alanına girecektir" dedi.

Grace 1'in tevkifine misilleme olarak İran iki hafta sonra Basra Körfezi'nde Stena Impero isimli İngiliz tankerine el koymuştu.

Dolayısıyla Stena Impero'nun serbest kalması için önce Grace 1'in tevkif ve kovuşturmasının sona ermesi gerekiyor.

İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu Deniz İşleri'nden Sorumlu Yardımcısı Celil İslami, tankerin isminin değiştirileceğini duyurdu.

İslami, "Sahibinin talebi doğrultusunda Grace 1 petrol tankerine İran bayrağı takılıp ismi de Adrian Darya olarak değiştirildikten sonra Akdeniz’de yol almaya hazırlanacak" dedi.