YouTube'dan Hong Kong hamlesi: Çin yanlısı 210 kanal kapatıldı

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu YouTube kanallarını yönetenlerin, faaliyet merkezlerini gizlemeye çalıştıkları belirtildi.
© AP Photo / Vincent Yu
Google'dan önce Facebook ve Twitter da benzer kararlar almıştı.
Twitter 936 hesabı silmiş, 200 bine yakın hesabı askıya almış; Facebook da '7 sayfayı, 3 grubu ve 5 hesabı' kapatmıştı.
Facebook ve Twitter, söz konusu hesapların Hong Kong gösterilerini 'tehlikeli ve aşırılık yanlısı' olarak göstermesi ve gösterilerin 'Batı ülkelerinin çıkarına olduğunu söylemesi' gerekçeleriyle kapatmıştı.
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