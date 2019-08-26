Trump: Çin yönetimi ticaret görüşmeleri kapsamında yeniden masaya oturmak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, bugün yaptığı açıklamada Çin yönetiminin 'yeniden müzakere masasına oturmak için' ABD yetkilileriyle temasa geçtiğini belirtti ve bunun 'dünyanın gelişimi için çok olumlu bir haber' olduğunu söyledi.
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Trump ayrıca, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 'büyük bir lider olduğunu' söyledi ve 'anlaşma ve sakinleşme isteğini memnuniyetle karşıladığını' açıkladı.
Öte yandan Trump, 1 Ekim’den itibaren 250 milyar dolarlık Çin ürününe getirilecek yüzde 25’lik gümrük vergisini yüzde 30’a yükselttiğini açıklamıştı.
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