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00:59 17 Eylül 2019
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    Donald Trump Beyaz Saray'da ayaküstü gazetecilerle konuşurken

    Trump'tan Aramco saldırısına ilişkin açıklama: Ardında İran'ın olduğundan neredeyse eminiz, savaştan kaçınmak istiyoruz

    © REUTERS / TASOS KATOPODIS
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine düzenlenen saldırıların sorumlusu olduğundan neredeyse emin olduğunu söyleyerek, savaştan kaçınmak istediğini dile getirdi.

    Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya
    © AP Photo / Mary Altaffer
    Rusya'dan Aramco saldırısı hakkında açıklama
    ABD Başkanı Trump, Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife ile görüşmesi öncesi Oval Ofis'te gazetecilere açıklamalara bulundu.

    Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırının arkasında İran'ın olup olmadığına yönelik soru üzerine Trump, "Öyle görünüyor. Tam olarak ne olduğunu öğrendiğimizde size söyleyeceğiz, şu anda incelemeler devam ediyor" dedi.

    Trump ayrıca şu anda İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile planlanmış bir toplantı olmadığını kaydetti.

    'ABD SAVAŞA HAZIR'

    İran ile savaş istemediğini ancak ülkesinin savaş uçakları, füzeler gibi en iyi silah sistemlerine sahip olduğunu belirten Trump, "ABD, savaşa tarihte hiçbir ülkenin olmadığı kadar hazır" ifadelerini kullandı.

    Trump, İran ile tüm diplomasi yollarının tükenip tükenmediğine ilişkin soruya, "Hayır, diplomasi asla tükenmez. Ne olacağını asla bilemezsiniz. Bir anlaşma yapmak istediklerini biliyorum. Bir noktada bu işe yarayacaktır" şeklinde cevap verdi.

    Suudi petrol
    © AP Photo / JOHN MOORE
    Riyad 'Aramco soruşturması' için uluslararası uzmanlar çağıracak
    ABD Başkanı Donald Trump, New Mexico eyaletine hareket etmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırının arkasında İran'ın olup olmadığı konusunda kısa sürede net bir sonuca varacaklarını belirten Trump, "Bundan sonra ne yapacağımıza karar vereceğiz" diye konuştu.

    Suudi petrol tesislerine yönelik saldırıya karşılık olarak İran'a ABD'nin askeri bir saldırının bulunmasının orantılı olup olmayacağına yönelik soruya ilişkin Trump, "Orantılı olacağını düşünüyorum. Bu soruya yanıtım evet" yorumunda bulundu.

    Trump, Aramco saldırısı nedeniyle petrol fiyatalarındaki artışın ABD'yi etkilemeyeceğini kaydetti.

    Yemen'e saldıran Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun sözcüsü Albay Turki el Maliki, Aramco saldırılarıyla ilgili basın toplantısı düzenleyip İran'ı sorumlu tuttu.
    © REUTERS / STRINGER
    Suudi ordusu: Aramco İran silahlarıyla vuruldu, saldırının kaynaklandığı yer Yemen değil
    ABD DIŞİŞLERİ BAKANI SUUDİ ARABİSTAN'A GİDECEK

    Suudi Arabistan'a herhangi bir söz verip vermediği sorulan Trump, "Hayır, Suudilere böyle bir söz vermedim. Suudilerle oturup, bazı şeylere karar vermeliyiz" dedi.

    Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve diğer üstü düzey yetkililerin yakın zamanda Suudi Arabistan'a gideceğini belirterek Bahreyn Veliaht Prensi Selman ile de Aramco saldırısını ve İran konusunu görüşeceklerini aktardı.

    Etiketler:
    petrol, Suudi Arabistan, Aramco, İran, ABD
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