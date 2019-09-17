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    Democratic 2020 U.S. presidential candidate and U.S. Representative Tulsi Gabbard (D-HI) speaks at the New Hampshire Democratic Party state convention in Manchester, New Hampshire, U.S. September 7, 2019. REUTERS/Gretchen Ertl

    Trump'ın Suud için savaşma imasına savaş gazisi kadın vekilden tepki: Bizi peşkeş çekemezsiniz, sizin fahişeniz değiliz

    © REUTERS / GRETCHEN ERTL
    ABD
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    Aramco saldırısının ardından 'silahları ateşlemek için Suudi kraliyetinden haber bekledikleri' mesajını veren Trump'a, Demokrat Parti'nin başkan aday adaylarının birinden çok sert yanıt geldi. Irak savaşı gazisi milletvekili Gabbard "Askerlerimizi Suud'a peşkeş çekemezsiniz. Biz sizin fahişeniz değiliz. Siz bizim ....vengimiz değilsiniz" dedi.

    2016 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti içindeki yarışta Senatör Bernie Sanders'ı desteklemiş Hawaii milletvekili Tulsi Gabbard, 2020 başkanlık seçimleri için aday adaylığını açıklayan ilk isimlerden biri oldu.
    © REUTERS / Scott Audette/File Photo
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    ABD başkanlık seçiminin ana akım arama motorları ve medya organlarından dışlanan aday adayı Tulsi Gabbard, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi kraliyetine desteğine öyle bir tepki verdi ki, sesini ele güne duyurdu.  

    Irak, Libya, Suriye, Venezüella'ya müdahaleye karşı çıkmasıyla ve 2017'de Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşmesiyle tanınan asker kökenli kadın milletvekili, 2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'deki onlarca aday adayından biri, ama seçim kampanyası anaakım medyada ya görmezden geliniyor ya da karalanıyor.

    Fakat Tulsi Gabbard'ın dün sosyal medya hesabından Trump'ı nasıl azarladığını 'sağır sultan' bile duydu. 

    Washington ile Riyad'ın İran'ı sorumlu tuttuğu Aramco saldırısının ardından, Trump, "Suudi Arabistan'ın petrol tedariğine saldırıldı. Faili bildiğimize inanmak için nedenimiz olduğundan, teyide bağlı olarak, silahları yükledik ve ateşe hazır duruma getirdik, ama bu saldırıya kimin neden olduğuna inandıklarını ve ne şartlar altında ileriye gideceğimizi Kraliyet'ten duymayı bekliyoruz" diye tweetlemişti.

    2016 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti içindeki yarışta Senatör Bernie Sanders'ı desteklemiş Hawaii milletvekili Tulsi Gabbard, 2020 başkanlık seçimleri için aday adaylığını açıklayan ilk isimlerden biri oldu.
    © REUTERS / Scott Audette/File Photo
    Trump'ın konuşmasına rakibi Gabbard'ın davetiyle Suriyeli Kürt lider de katıldı
    Savaş gazisi Gabbard'ın buna yanıtı "Biz askerler sizin fahişeniz değiliz. Siz de bizim ....vengimiz değilsiniz" oldu. 

    ABD Kongresi'nin ilk Samolı Amerikalı ve ilk Hindu üyesi unvanı bulunan Hawaii milletvekili, attığı tweet ve paylaştığı videoda şunları söyledi:

    "Sayın Başkan, bildiğiniz gibi, size ve ailenize karşı nefret söylemine hiç girmedim ve asla da girmeyeceğim. Ama sizin askeri varlıklarımızı istediği gibi kullanması için Suudi Arabistan diktatörüne sunmanız, canlarını ülkemiz için vermeye hazır üniformalı kadın ve erkek kardeşlerime ihanettir."

    US Representative Tulsi Gabbard speaks during Day 2 of the Democratic National Convention at the Wells Fargo Center in Philadelphia, Pennsylvania, July 26, 2016
    © AFP 2019 / Timothy A. CLARY
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    "Gururlu askerlerimizi Suudi prensine peşkeş çekebileceğinize inanmanız rezilliktir ve başkomutanımız olarak görev yapma ehliyetiniz olmadığını bir kez daha göstermektedir." 

    "Ahlaksızlık. Askeri varlıklarımızı yabancı bir ülkenin -Suudi Arabistan- komutasına vermeyi teklif etmek, rezillik ve vatansever asker kardeşlerim ile anayasamıza ihanet demektir."

    "Biz sizin fahişeniz değiliz. Siz bizim ....vengimiz değilsiniz."

    Bu sözleriyle sosyal medyadan hem alkış hem de eleştiri toplayan Gabbard, önceki gün de "Trump Suudi efendilerinden talimat bekliyor. 'Önce Amerika', ülkemizin Suudi Arabistan'ın ....pusu gibi davranması demek değildir" tepkisini göstermişti. 

     

     

    Etiketler:
    fahişe, pezevenk, Donald Trump, Tulsi Gabbard, Suudi Arabistan, ABD
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