Trump'ın Suud için savaşma imasına savaş gazisi kadın vekilden tepki: Bizi peşkeş çekemezsiniz, sizin fahişeniz değiliz

Aramco saldırısının ardından 'silahları ateşlemek için Suudi kraliyetinden haber bekledikleri' mesajını veren Trump'a, Demokrat Parti'nin başkan aday adaylarının birinden çok sert yanıt geldi. Irak savaşı gazisi milletvekili Gabbard "Askerlerimizi Suud'a peşkeş çekemezsiniz. Biz sizin fahişeniz değiliz. Siz bizim ....vengimiz değilsiniz" dedi.

ABD başkanlık seçiminin ana akım arama motorları ve medya organlarından dışlanan aday adayı Tulsi Gabbard, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi kraliyetine desteğine öyle bir tepki verdi ki, sesini ele güne duyurdu.

Irak, Libya, Suriye, Venezüella'ya müdahaleye karşı çıkmasıyla ve 2017'de Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşmesiyle tanınan asker kökenli kadın milletvekili, 2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'deki onlarca aday adayından biri, ama seçim kampanyası anaakım medyada ya görmezden geliniyor ya da karalanıyor.

Fakat Tulsi Gabbard'ın dün sosyal medya hesabından Trump'ı nasıl azarladığını 'sağır sultan' bile duydu.

Washington ile Riyad'ın İran'ı sorumlu tuttuğu Aramco saldırısının ardından, Trump, "Suudi Arabistan'ın petrol tedariğine saldırıldı. Faili bildiğimize inanmak için nedenimiz olduğundan, teyide bağlı olarak, silahları yükledik ve ateşe hazır duruma getirdik, ama bu saldırıya kimin neden olduğuna inandıklarını ve ne şartlar altında ileriye gideceğimizi Kraliyet'ten duymayı bekliyoruz" diye tweetlemişti.

Saudi Arabia oil supply was attacked. There is reason to believe that we know the culprit, are locked and loaded depending on verification, but are waiting to hear from the Kingdom as to who they believe was the cause of this attack, and under what terms we would proceed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2019

Savaş gazisi Gabbard'ın buna yanıtı "Biz askerler sizin fahişeniz değiliz. Siz de bizim ....vengimiz değilsiniz" oldu.

ABD Kongresi'nin ilk Samolı Amerikalı ve ilk Hindu üyesi unvanı bulunan Hawaii milletvekili, attığı tweet ve paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Sayın Başkan, bildiğiniz gibi, size ve ailenize karşı nefret söylemine hiç girmedim ve asla da girmeyeceğim. Ama sizin askeri varlıklarımızı istediği gibi kullanması için Suudi Arabistan diktatörüne sunmanız, canlarını ülkemiz için vermeye hazır üniformalı kadın ve erkek kardeşlerime ihanettir."

.@realDonaldTrump Despicable. Offering to place our military assets under the command of a foreign country—Saudi Arabia—is a disgrace and betrayal of my patriotic brothers and sisters in uniform and to our Constitution. We are not your prostitutes. You are not our pimp. pic.twitter.com/Cu1OewEMOC — Tulsi Gabbard (@TulsiGabbard) September 16, 2019

"Gururlu askerlerimizi Suudi prensine peşkeş çekebileceğinize inanmanız rezilliktir ve başkomutanımız olarak görev yapma ehliyetiniz olmadığını bir kez daha göstermektedir."

"Ahlaksızlık. Askeri varlıklarımızı yabancı bir ülkenin -Suudi Arabistan- komutasına vermeyi teklif etmek, rezillik ve vatansever asker kardeşlerim ile anayasamıza ihanet demektir."

"Biz sizin fahişeniz değiliz. Siz bizim ....vengimiz değilsiniz."

Bu sözleriyle sosyal medyadan hem alkış hem de eleştiri toplayan Gabbard, önceki gün de "Trump Suudi efendilerinden talimat bekliyor. 'Önce Amerika', ülkemizin Suudi Arabistan'ın ....pusu gibi davranması demek değildir" tepkisini göstermişti.