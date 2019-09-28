CNN: Beyaz Saray, Trump-Putin görüşmelerinin dökümlerine erişimi engelledi

CNN'nin resmi kaynaklara dayandırdığı habere göre Beyaz Saray, Putin ve Selman'la yapılan görüşmelerin dökümüne erişimi engelledi.
Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan özet döküme göre Trump, temmuz ayında seçim zaferini kutlamak için aradığı Zelenskiy'den 2020 seçimindeki Demokrat Partili rakibi Joe Biden'ın faaliyetleriyle ilgili inceleme başlatmasını, bunun için Adalet Bakanı William Barr ile işbirliği yapmasını istemişti.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump'ın Demokrat Joe Biden'ın soruşturulmasını istediğini itiraf ettiğini belirterek, Trump'ın eylemleri ulusal güvenliğimizi baltaladığını ve görevinden azledilmesi için resmi girişimde bulunduklarını açıklamıştı.
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