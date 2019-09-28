CNN: Beyaz Saray, Trump-Putin görüşmelerinin dökümlerine erişimi engelledi

Washington yönetiminin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la yaptığı görüşmelerin dökümlerine erişimi engellediği ifade edildi.

ABD Başkanı'nın azlinin gündeme gelmesine neden olan Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesinin dökümünün yayınlanması sonrası Beyaz Saray'ın, olası yeni skandalların önüne geçmek için harekete geçtiği öğrenildi.

CNN'nin resmi kaynaklara dayandırdığı habere göre Beyaz Saray, Putin ve Selman'la yapılan görüşmelerin dökümüne erişimi engelledi.

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan özet döküme göre Trump, temmuz ayında seçim zaferini kutlamak için aradığı Zelenskiy'den 2020 seçimindeki Demokrat Partili rakibi Joe Biden'ın faaliyetleriyle ilgili inceleme başlatmasını, bunun için Adalet Bakanı William Barr ile işbirliği yapmasını istemişti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump'ın Demokrat Joe Biden'ın soruşturulmasını istediğini itiraf ettiğini belirterek, Trump'ın eylemleri ulusal güvenliğimizi baltaladığını ve görevinden azledilmesi için resmi girişimde bulunduklarını açıklamıştı.