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    Kuzey Suriye’ye yönelik başlatılan ‘Barış Pınarı Harekatı’nın ardından sınıra yakın bölge illerinde hareketlilik yaşanıyor.

    ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye’nin Suriye operasyonunu onaylamıyoruz

    © Sputnik / Sertaç Kayar
    ABD
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    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (82)
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    ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Güney sınırıyla ilgili ulusal güvenlik kaygılarını anladıklarını, ancak Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik operasyonunu onaylamadıklarını belirtti.

    Yaşar Güler
    © AA / Murat Kaynak
    ABD Genelkurmay Başkanı Milley ile Güler, telefonda Suriye'yi görüştü
    ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, medya mensuplarının katıldığı bir telekonferansta Kuzey Suriye'deki gelişmelere ve Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Türkiye'nin sınır güvenliğine yönelik endişeleri olduğunu ve bu kapsamda Ankara ile uzun zamandır iletişim içinde olduklarını belirten yetkili, Türkiye'nin söz konusu endişelerini anladıklarını ancak diğer yandanI ŞİD ile mücadele kapsamında Suriye'de ortağa ihtiyaçlarının olduğunu ifade etti. 

    Yetkili şunları söyledi:

    "IŞİD ile mücadele kapsamında alanda ortaklara ihtiyacımız var. Bu ortak, PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'nin ağırlıkta olduğu SDG güçleridir. Tabii ki bu durum, 35 yıldır PKK'nın düzenlediği korkunç terör saldırıları sebebiyle acı çeken Türkiye için sorun teşkil ediyor. Yani Türkiye'nin haklı endişeleri var ancak bu askeri harekat, IŞİD ile mücadele eden ve birçoğu o bölgenin insanı olan SDG mensuplarına zarar veriyor. Ayrıca tüm bölgede istikrarsızlık ve güvensizlik oluşturuyor. Bu sebeple Türkiye'nin söz konusu askeri harekatını kesinlikle onaylamıyoruz."

    Öte yandan, NATO üyesi olan Türkiye'nin düzenlediği operasyona askeri olarak müdahale edilmeyeceğini ifade eden yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerine atıfta bulunarak, Türkiye'nin belirtilen bölgelerin dışına çıkması, sivil ölümlerine sebebiyet vermesi veya insan hakları ihlallerinde bulunması durumunda ağır yaptırımlarla karşılaşacağını savundu. 

    BÖLGEDEKİ IŞİD TUTUKLULARI

    YPG/PKK'nın hala IŞİD militanlarının bulunduğu hapishaneleri kontrol ettiğini belirten yetkili, Türkiye tarafından düzenlenen askeri harekatın söz konusu hapishanelerin güvenliğine tehdit oluşturduğunu öne sürerek, "Bu Başkan Trump için de bir endişe teşkil ediyor. Bu endişemizi Türklere ilettik. Kendilerinden bu tür hapishanelerin bulunduğu bir alanı devralmaları durumunda, tutuklular için sorumluluk üstleneceklerine dair üst düzey taahhütler aldık." değerlendirmesinde bulundu.

    BMGK
    © REUTERS / Eduardo Munoz
    ABD, BMGK'ya taslak metin teklifi sundu: Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri diplomatik kanallarla ele alınmalı
    Türkiye'nin faaliyet göstereceği 30 kilometre derinliğindeki söz konusu alanlarda IŞİD'lilerin tutulduğu birkaç hapishanenin bulunduğunu aktaran yetkili, toplam 10 bin civarındaki tutuklu IŞİD militanlarının yüzde 15'lik bir kısmının bu hapishanelerde tutulduğunu da ifade etti. 

    ABD'DEN 'ARA BULUCULUK' ÇALIŞMASI

    Diğer yandan Bakanlık yetkilisi, Türkiye'nin başlattığı operasyonun durdurulması ve YPG/PKK tarafından Türkiye'ye yönelik tehditlerin bertaraf edilmesi için birtakım çalışmalar yaptıklarını belirterek, Trump'ın, terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı YPG ve Türkiye arasında "ara buluculuk" yapmak ve ateşkes sağlayabilmek için bir yol bulmaya çalıştığını söyledi.

     

    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (82)
    Etiketler:
    Askeri harekat, Operasyon, Fırat'ın doğusu, Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Türkiye, ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD
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