McGurk: Türkiye'nin ABD kuvvetlerini vurması 'yanlışlıkla' değildi

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunan McGurk, şu ifadeleri kullandı:

- Türk güçleri Suriye'nin kuzeyinde ABD askeri noktası olarak belirlenen bir noktayı vurdu. Türkiye, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın iki saat önce onayladığı üzere, tüm lokasyonlarımızın bilgisine ayrıntılı bir şekilde sahip. Bu, yanlışlıkla değildi.

- Bakan Mnuchin bugün Beyaz Saray'dan Trump'ın yaptırım uygulama yetkisi verdiğini ancak yaptırımın henüz uygulanmadığını açıkladı. Bu anlamsız bir saçmalık. Halihazırda 100 bin kişi yerlerinden edildi bile ve ABD askerlerine ateş açıldı. Yaptırımlar için gerekli sınır nedir?

Secretary Mnuchin today briefed from the WH podium that Trump signed an authorization to impose sanctions but that no sanctions have been imposed. This is meaningless nonsense. 100k people are already displaced and US soldiers are being fired upon. What’s the bar for sanctions? — Brett McGurk (@brett_mcgurk) October 11, 2019

​- Acı gerçek şu ki, Erdoğan, Trump'ın ABD güçlerinin Suriye'den ayrılmasını istediğini biliyor. Putin Trump'ın ABD güçlerinin Suriye'den ayrılmasını istediğini biliyor. Hamaney ve Esad da bunu biliyor. Trump dün bizzat kendisi (inanılmaz bir şekilde) Suriye'de artık askerimizin bulunmadığını söyledi. Ve bugün askerlerimize ateş açıldı.

- Türkiye'nin saldırısının devam ettiği her gün Amerikan personeli için risk artacaktır ve ülkeden güvenli bir şekilde çıkış kabiliyetimiz ciddi biçimde tehlikeye atılmış olacaktır. Trump ya bu yolu hızlı ve açık bir şekilde değiştirir, ya da güvenli bir çıkış için plan yapmamız gerekli hale gelir.

It is dangerous to keep Americans in harm’s way with no support or backing from their commander-in-chief. Marie Yovanovoch spoke to this principle for diplomats confronting the Russians in Ukraine. The same goes for our brave soldiers and diplomats on the ground tonight in Syria. — Brett McGurk (@brett_mcgurk) October 11, 2019

​Newsweek, bir Iraklı Kürt istihbarat yetkilisi ve üst düzey bir Pentagon yetkilisine atıfta bulunarak, Kobani kentinin Meştenur tepesinde DSG'lilerle birlikte bulunan ABD özel kuvvetlerinin top atışlarının hedefi olduğunu öne sürmüştü.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Pentagon yetkilisi, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki saldırı iddialarına ilişkin "Kobani yakınlarında askeri üssün değil askeri gözlem noktasının yakınında bir patlama meydana geldiğinin farkındayız" demişti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise konuya ilişkin yayınladığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "ABD gözlem noktasının yaklaşık 1000 metre güney batısındaki tepelerden Suruç’un güneyindeki sınır karakollarımıza Doçka ve havan tacizleri yapılmıştır. Meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzileri ateş altına alınmıştır. ABD’nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir. Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. ABD tarafından konunun tarafımıza iletilmesi sonucu tedbiren ateşler kesilmiştir. Kesinlikle ABD ve Koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir."