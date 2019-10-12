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    ABD Başkanı Barack Obama'nın IŞİD'le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk

    McGurk: Türkiye'nin ABD kuvvetlerini vurması 'yanlışlıkla' değildi

    © AFP 2019 / Thaier al Sudani
    ABD
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    Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında Demokratik Suriye Güçleri (DSG) hedeflerine yönelik olarak düzenlediği top atışlarında yanlışlıkla Amerikan özel kuvvetlerini vurduğu iddiasına ilişkin ABD'nin IŞİD'le Mücadele eski Özel Temsilcisi Brett McGurk, "Saldırı yanlışlıkla değildi" dedi.

    ABD ve Fransız askerlerinin DSG güçleri ile Türkiye destekli ÖSO güçleri arasındaki cephede devriye gezdiğini söyleyen Derviş Türkiye'nin Afrin'e saldırısından ve Türkiye'nin Menbiç'e yönelik tehditlerinin artmasından sonra koalisyon güçleri sınırı korumak ve izlemek için üssü kurdu dedi.
    © REUTERS / Rodi Said
    'Türkiye, Suriye'de Amerikan özel kuvvetlerini yanlışlıkla vurdu' iddiası
    Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunan McGurk, şu ifadeleri kullandı:

    - Türk güçleri Suriye'nin kuzeyinde ABD askeri noktası olarak belirlenen bir noktayı vurdu. Türkiye, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın iki saat önce onayladığı üzere, tüm lokasyonlarımızın bilgisine ayrıntılı bir şekilde sahip. Bu, yanlışlıkla değildi.

    - Bakan Mnuchin bugün Beyaz Saray'dan Trump'ın yaptırım uygulama yetkisi verdiğini ancak yaptırımın henüz uygulanmadığını açıkladı. Bu anlamsız bir saçmalık. Halihazırda 100 bin kişi yerlerinden edildi bile ve ABD askerlerine ateş açıldı. Yaptırımlar için gerekli sınır nedir?

    ​- Acı gerçek şu ki, Erdoğan, Trump'ın ABD güçlerinin Suriye'den ayrılmasını istediğini biliyor. Putin Trump'ın ABD güçlerinin Suriye'den ayrılmasını istediğini biliyor. Hamaney ve Esad da bunu biliyor. Trump dün bizzat kendisi (inanılmaz bir şekilde) Suriye'de artık askerimizin bulunmadığını söyledi. Ve bugün askerlerimize ateş açıldı.

    - Türkiye'nin saldırısının devam ettiği her gün Amerikan personeli için risk artacaktır ve ülkeden güvenli bir şekilde çıkış kabiliyetimiz ciddi biçimde tehlikeye atılmış olacaktır. Trump ya bu yolu hızlı ve açık bir şekilde değiştirir, ya da güvenli bir çıkış için plan yapmamız gerekli hale gelir.

    ​Newsweek, bir Iraklı Kürt istihbarat yetkilisi ve üst düzey bir Pentagon yetkilisine atıfta bulunarak, Kobani kentinin Meştenur tepesinde DSG'lilerle birlikte bulunan ABD özel kuvvetlerinin top atışlarının hedefi olduğunu öne sürmüştü.

    İsminin açıklanmasını istemeyen bir Pentagon yetkilisi, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki saldırı iddialarına ilişkin "Kobani yakınlarında askeri üssün değil askeri gözlem noktasının yakınında bir patlama meydana geldiğinin farkındayız" demişti.

    ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin
    © AFP 2019 / NICHOLAS KAMM
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım hazırlığı: Trump 'güçlü yaptırım' yetkisi veren kararnameyi imzaladı
    MSB 'KESİNLİKLE ABD ASKERİNİN VURULMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR' DEMİŞTİ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise konuya ilişkin yayınladığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "ABD gözlem noktasının yaklaşık 1000 metre güney batısındaki tepelerden Suruç’un güneyindeki sınır karakollarımıza Doçka ve havan tacizleri yapılmıştır. Meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzileri ateş altına alınmıştır. ABD’nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir. Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. ABD tarafından konunun tarafımıza iletilmesi sonucu tedbiren ateşler kesilmiştir. Kesinlikle ABD ve Koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir."

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