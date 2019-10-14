Demokratlar, Trump'ı çekilme kararından vazgeçirmek için öneri sunacak

The Hill'de yer alan habere göre, basın toplantısında gazetecilere açıklama yapan Schumer, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile konuştuğunu ve Trump'a Suriye kuzeyindeki ABD askerlerini geri çekme kararından geri dönmesine yönelik Senato'da karar alınmasını önereceklerini ifade etti.

Schumer, "Bu, Kürtleri korumak için, IŞİD'li teröristlerin hapishanelerden kaçışını engellemek için ve Türkiye'nin Suriye ve ABD ile ilgili mevcut anlaşmalara saygı göstermesini sağlamak için başkanın kararını geri almaya çağrısı yapmaya yönünde ortak bir karar" dedi.

Cumhuriyetçi vekil Michael McCaul'in de kararı desteklediğini belirten Schumer, diğer Cumhuriyetçilerden de destek alacaklarına inandıklarını söyledi ve şöyle devam etti:

"Başkanın yaptığı şeyi geri alması için çok çalışacağım."

JUST IN: Democrats to offer resolution demanding Trump reverse Syria decision https://t.co/Iw19BTYhys pic.twitter.com/ODQsBNfpvV — The Hill (@thehill) October 13, 2019

​ © AP Photo / Evan Vucci Cumhuriyetçi ve Demokratlar, Trump'ın Suriye'den asker çekme kararına karşı ağız birliği yaptı

Schumer, bu kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı askeri harekatın sona ermesini ve aynı zamanda Kürtlere askeri ve insani destek sağlanmasını da içerdiğini ekledi.

Karar, Trump'ın milletvekillerinin karşı karşıya kaldığı itirazın son işareti. Zira Trump’ın ABD’nin Suriye'nin kuzeyindeki birliklerini geri alma kararına senatörlerin Kürtler de dahil olmak üzere müttefikleri tehlikeye atacakları ve IŞİD’i güçlendireceği konusunda uyardıkları şiddetli tepkilere yol açmıştı.

McCaul, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Eliot Engel, Cumhuriyetçi Parti'den Wyoming Vekili Liz Cheney, Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Maryland Senatörü Chris Van Hollen Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını güçlü bir şekilde desteklemişti.

Graham ve Hollen, Türkiye'ye yönelik yaptırımlar konusunda anlaştıklarını açıklamıştı. Yaptırım listesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ismi yer alıyordu.