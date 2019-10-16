Altun'dan Pence'e mesaj: Erdoğan sizinle görüşecek

ABD'den Ankara'ya gönderilen heyetlerle ilgili soruya Erdoğan'ın "Muhatabım Trump" mesajını vermesi ortalığı karıştırdı. Uluslararası medyanın "Erdoğan, Pence ve Pompeo'yu kabul etmeyecek" haberleri üzerine Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Erdoğan'ın görüşmeyi reddetmesine rağmen Pence, Ankara'ya gidecek. Ardından Altun, yanlış anlaşılmayı giderdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türk tarafını Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı'nı durdurmaya ikna etmekle görevlendirdiği yetkililerden Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bugün Ankara'da temaslarına başladı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun temasları ise yarın için öngörülüyor.

Bugün ilkin AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sky News muhabirinin ABD'li heyetlerle ilgili sorusu üzerine şunları söyledi:

“Ben dimdik ayaktayım. Onlarla görüşmeyeceğim. Onlar Türk mevkidaşları ile görüşecek. Ben, Trump gelirse ancak onunla görüşürüm!”

Erdoğan'dan SkyNews muhabirinin 'Amerikan delegasyonu geliyor. Endişeli misiniz?' sorusuna yanıt: Ben dimdik ayaktayım. Ben onlarla görüşmeyeceğim. Onlar karşıtlarıyla görülecekler. Ben Trump geldiği zaman konuşurum https://t.co/GIS0bgDROf pic.twitter.com/3G9C8oPhSX — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 16, 2019

Bunun üzerine Sky News kanalı ve diğer önde gelen haber ajansları ile medya organları, Erdoğan'ın Ankara'yı ziyaretlerinde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmeyeceğini duyurdu.

Uluslararası medyanın haberleri karşısında ABD Başkan Yardımcısı Sözcüsü, "Pence, Erdoğan'ın görüşmeyi reddetmesine rağmen Ankara'ya gidecek" açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı (AA) ise şu haberi geçti:

"Erdoğan, ABD'den gelen heyetle bir görüşmesinin olup olmayacağı sorusuna, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dışındakilerle görüşmesinin söz konusu olmadığı yanıtını verdi."

Ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan hem Türkçe hem İngilizce tweet geldi:

Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün @SkyNews kanalına yaptığı değerlendirmede bugün Ankara’da bulunan ABD heyetini kabul etmeyeceklerini ifade etmişlerdir.



ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyetin yarın kabul edilmesi planlanmaktadır. pic.twitter.com/Jp17BKbggY — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 16, 2019

Earlier today, the President told @SkyNews that he won’t receive a U.S. delegation that is visiting Ankara today.



He does plan to meet the U.S. delegation led by @VP tomorrow — as confirmed in the below statement to the Turkish press. pic.twitter.com/vlqgzqnvEk — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 16, 2019

Daha önce Beyaz Saray Ankara'ya göndereceği heyetin, 'Türkiye Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nı durdurana kadar yaptırımların kalacağını' iletmekle görevli olduğunu açıklamıştı.

Trump yönetiminden Suriye'deki harekat durmazsa Türkiye'yi daha ağır yaptırımlarla tehdit eden açıklamalar da geliyor.