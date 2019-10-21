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06:39 21 Ekim 2019
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    Suriye'deki ABD askerleri

    'Trump, Suriye'nin doğusunda 200 asker bırakmayı düşünüyor'

    © AFP 2019 / Delil SOULEIMAN
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin doğusunda, petrol bölgelerinin Suriye hükümetinin ve Rusya'nın eline geçmemesi için 200 civarında asker bırakmayı düşündüğü iddia edildi.

    Mark Esper
    © AP Photo / Manuel Balce Ceneta
    Suriye'den çekilen ABD askerleri Irak'a gidecek
    Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Trump, Pentagon'un Suriye'nin doğusunda 200 civarında asker bırakmayı öngören planını kabul edecek.

    Haberde söz konusu planın iki nedene dayandığı ve bunların IŞİD'le mücadele ve Suriye'nin doğusundaki petrol bölgelerinin Suriye hükümeti ile Rusya'nın eline geçmemesi olduğu kaydedildi.

    İKİNCİ KEZ GERİ ADIM ATMIŞ OLACAK

    Kısa süre önce Suriye'nin kuzeyindeki bin civarındaki Amerikan askerinin tümünün çekileceğini açıklayan Trump, söz konusu asker bırakma kararını onaylarsa ikinci kez 'Suriye'den asker çekme' konusunda geri atmış olacak.

    Geçen aralık ayında Suriye'deki 2 bin civarındaki Amerikan askerinin hemen geri çekilmesi kararını bildiren Trump, kısa süre sonra bu kararını esnetmiş ve zaman içinde kademeli olarak bu sayının azaltılması talimatını vermişti.

    Trump, önceki hafta yaptığı duyuruyla Suriye'nin kuzeyindeki bin civarında Amerikan askerinin geri çekileceğini açıklamış, Savunma Bakanı Mark Esper de bu askerlerin Irak'ın batısına nakledileceklerini ilan etmişti.

    ABD'nin, Suriye'nin El Tanf bölgesinde halen 125 kadar askeri bulunuyor. Pentagon'dan bu askerlerin geri çekilmeyeceği bildirilmişti.

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    Etiketler:
    ABD askeri, Suriye, Rusya, Donald Trump, ABD
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