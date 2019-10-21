Pentagon: Bazı birlikleri Suriye'nin kuzeyinde tutmayı konuşuyoruz

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, petrolün IŞİD’in ya da başkalarının eline geçmemesi adına bazı ABD birliklerinin Suriye’nin kuzeydoğusundaki petrol sahalarında Demokratik Suriye Güçleri ile birlikte kalmasının görüşüldüğünü belirtti.

Afganistan ziyareti sırasında gazetecilere açıklama yapan Esper, ABD’nin bölgeden çekilmesi sürerken bazı birliklerin hâlâ bölgede, petrol sahaları yakınlarında olduğunu açıkladı ve bu durumun böyle devam etmesi görüşünün tartışıldığını söyledi. Esper, sayı gibi detaylara dair herhangi bir karara varılmadığını ifade etti.

Henüz bu fikri yetkililere sunmadığını belirten Esper, Pentagon’un görevinin farklı tercihleri değerlendirmek olduğunu vurguladı.

IŞİD ya da başka grupların petrolden elde edilecek geliri 'kötü eylemler' için kullanma ihtimaline işaret eden Mark Esper, "Şimdilik bölgenin yakınlarındaki birkaç şehirde askerlerimiz var, amaç erişimi engellemek" dedi.