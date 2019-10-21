ABD, Tel Tamer'deki üssünü bombalayarak imha etti

Suriye'nin kuzeyinden çekilme sürecine devam eden ABD'nin, Haseke'ye Tel Tamer kasabası yakınlarında bulunan ve terk ettikleri üslerini ve bir iniş pistini bombalayarak imha ettiği belirtildi.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre ABD, başka taraflarca kullanılmasından endişe duyduğu Tel Tamer'deki askeri hava üssünü imha etti.

Türkiye sınırındaki Haseke'nin Tel Tamer kasabasına konuşlu hava üssü, büyük askeri kargo uçak ve helikopterlerini kabul etme kapasitesine sahipti.

Bu arada ABD'lilerin Abdülaziz Dağı'ndaki bir radar üssünü de imha ettiği kaydedildi.

Suriye ordusunun izniyle terk edilen üsleri ziyaret eden gazeteciler, ABD'nin geri bıraktığı araç ve gereçleri görüntülemişti.

The Americans have also blown up a radar on Mount Abdulaziz & some of their facilities in Hasaka – reportshttps://t.co/jcY93xk0EC — RT (@RT_com) October 21, 2019

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​ABD'nin bu imha işlemlerini Suriye topraklarının meşru sahiplerinin buraları kullanmasını engellemek için gerçekleştirdiği belirtiliyor. Zira Suriye hükümet güçlerinin daha önce Tel Tamer'e girdiği açıklanmıştı.

ABD liderliğindeki koalisyon güçleri, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatması ardından Suriye'nin kuzeyinde konuşlanmış olduğu bölgelerden çekilmeyi sürdürüyor. Söz konusu bölgelere, Kürt güçle ile vardıkları anlaşma doğrultusunda Suriye ordusu giriyor.

Daha önce koalisyon güçleri, Suriye'nin kuzeyindeki Kobani yakınlarında konuşlanmış oldukları bir çimento fabrikasını terk etmeleri ardından, burada geriye kalan cephaneliği, tesisin yeniden kullanılamaması adına bombalamıştı.