Esper: Petrol yatakları için Suriye'de birlik bırakacağız

Esper, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün attığı ''Suriye'deki petrol sahalarında IŞİD'in yeniden yapılanmasına izin vermeyeceğiz'' tweetinin ardından konuya açıklık getirdi.
© REUTERS / JONATHAN ERNST
Belçika'daki NATO karargahında konuşan Esper, Suriye'deki petrol tesislerini korumak için bölgede askeri güç bulundurmaya devam edeceklerini söyledi.
Esper, bölgede ne kadar askeri güç kalacağına dair bilgi vermedi.
Trump daha önce, sayıları bini bulan ABD birliklerinin tamamının bölgeden çekilmesine karar verdiğini açıklamıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)