ABD Senatosu Kuzey Akım 2’yi yaptırımlarla geciktirmeyi umuyor

Teksas Senatörü Ted Cruz, Kuzey Akımı 2 doğalgaz boru hattının milyarlarca dolarlık getirisiyle ‘Rus saldırganlığını körükleyeceğini’ ve Avrupa ülkelerine zarar vereceğini belirtti.

YouTube kanalından açıklama yapan Cruz, “Aynı zamanda, Batı Avrupayı Rus enerjisine daha bağımlı, ekonomik kısıtlamaya daha eğilimli, ekonomik şantaja daha yatkın hale getirerek tüm Avrupaya zarar verecek. Avrupa’nın enerjiyi ona karşı şantaj aracı olarak kullanmayacak kaynaklardan almasının tüm ilgili taraflar için daha iyi olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Avrupa’nın, bunun yerine ABD’den gaz alması durumunda Amerikalılar için yeni istihdam alanları yaratacağını belirten Cruz, bu ‘problemin’ çözümü için yaptırım tasarısının kabul edilmesini önerdi. Cruz ayrıca, Beyaz Saray’ın Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) çerçevesinde kısıtlayıcı önlemler alabileceğini de kaydetti.

'Rusya denizin dibinde boru hattı döşeyecek teknolojiye sahip olmadığından', Rus doğalgaz boru haatının inşasına katılan şirketlere yaptırım uygulanması, bu projenin varlığının sona ermesine yol açacağını belirten Cruz, Kuzey Akım 2’nin ‘en kötü durumda’ bir yıldan fazla bir süre geciktirilebileceğini ifade etti.