Ukrayna, Estonya’dan Kuzey Akım-2’yi engellemesini istedi

Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruk, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu’ya Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına karşı birlikte mücadele etmeyi teklif etti.

Ukrayna hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruk, “Avrupa Birliği üyesi ülkelerin, Kuzey Akım-2’nin Avrupa’nın enerji güvenliği için olumsuz sonuçlarını vatandaşlarına anlatması önemli” dedi.

Buna yanıt olarak Reinsalu, gündeme getirilen konunun önemini kaydederek projeye karşı mücadelede atılacak adımların koordine edilmesi gerektiğini söyledi.

Daha önce Danimarka Enerji Kurumu (DEA), Kuzey Akım 2'nin ilgili kısmının Baltık Denizi'ndeki Danimarka kıta sahanlığında inşasına izin verdiğini duyurmuştu.