'Trump yönetimi, Açık Semalar Anlaşması'nı ABD'nin çıkarlarına tehdit görüyor'

ABD'yi Açık Semalar Anlaşması'ndan çıkarmayı planlayan Başkan Donald Trump'ın çekilme niyetini içeren bir belgeyi imzaladığını duyurmuş olan medyaya bu konuyla ilgili yeni bir haber düştü.

Defense News, ismi açıklanmayan kaynaklara dayanarak, Trump yönetiminin NATO müttefiklerine Açık Semalar Anlaşması'nın ABD'nin ulusal çıkarları için tehlike oluşturduğunu söylediğini aktardı.

Habere göre ABD'li yetkililer, NATO'nun bu kaygıları ortadan kaldırmayı başaramaması halinde, Washington'un büyük ihtimalle anlaşmadan çekileceğini iletti.

Daha önce Wall Street Journal, ABD yönetiminden iki kaynağa dayanarak, Trump’ın Açık Semalar Anlaşması’nda çıkma niyetini içeren bir belgeyi imzaladığını ileri sürmüştü. Beyaz Saray, haberle ilgili yorum yapmayı reddetmişti.

ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili üyesi Eliot Engel, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'a mektup yazarak şu itirazı getirmişti:

"Trump yönetiminin Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmeyi düşünmesinden son dereceği endişeliyiz. 34 ülkenin imzaladığı bu anlaşma önemli bir şeffaflık sağladı. ABD'nin çekilmesi, yalnızca Rusya'ya yarar sağlayacak, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın ulusal güvenlik çıkarlarına zarar verecek."

1992 yılında Helsinki'de imzalanan Açık Semalar Anlaşması, Doğu ile Batı blokları arasında güven ve istikrarı geliştirmeyi amaçlıyor.

Anlaşma, Rusya'da parlamento tarafından Kasım 2000'de onaylanarak 2 Ocak 2001'de yürürlüğe girdi.