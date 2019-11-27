ABD'li bir kadın yaban domuzlarının saldırısı sonucu yaşamını yitirdi

ABD’nin Teksas eyaletinde bir kadın yaban domuzlarının saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Bölge şerifi, olayı ‘gördüğüm en kötü şeylerinden biriydi’ diye tanımladı.

Houston şehrinin yakınlarındaki Anahuac bölgesinde pazar sabahı yaşanan olayda, 59 yaşındaki sağlık çalışanı Christine Marie Rollins, yaşlı bir hastasının tedavisini yapmak üzere gittiği evin dışında yaban domuzlarının saldırısına uğradı. Rollins’in vücudunda birden fazla yara saptanırken, otopsi sonucu kan kaybından öldüğünü ortaya koydu.

Şerif Brian Hawthorne, “Bu inanılmayacak derecede trajik ve oldukça nadir bir olay. 35 yıllık görev sürem boyunca gördüğüm en kötü şeylerden biri olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Hawthorne, Rollins’in vücudundaki ısırıkların ve yaraların birden fazla yaban domuzu tarafından saldırıya uğradığını gösterdiğini belirtti.

ABD bir süredir tartışıyor

Yaban domuzları konusundaki tartışma ABD’de bir süredir devam ediyor. Arkansas’ta yaşayan, ağustos ayında tartışmayı silah reformu açısından ele alarak sosyal medyada gündem olmuştu. McNabb, “Küçük çocuklarım oyun oynarken sadece 3-5- dakika içinde arazime saldıran 30-50 kadar yaban domuzunu nasıl öldürebilirim?” diye sormuştu.

Tarım Bakanlığı’nın verilerine göre ABD’de 5 milyon kadar yaban domuzu bulunuyor, bunların yarısı da Teksas sınırları içinde yer alıyor. Yaban domuzlarının her yıl milyonlarca dolarlık zarara yol açtığı, vahşi yaşama ve yerel habitata zarar verdiği ayrıca halkı da rahatsız ettiği belirtiliyor. Ancak bakanlık hayvanları kontrol etmek için ateş açmanın iyi bir yöntem olmadığını vurguluyor.

Brian Hawthorne’un verdiği bilgiye göre, ülke tarihinde altı kişi yaban domuzlarının saldırısı sonucunda yaşamını yitirdi. Nebraska Üniversitesi’nin 2013 tarihli bir raporu ise bu sayının dört olduğunu kaydetti.

Fransa'da da av köpeklerinin saldırısına uğrayan hamile bir kadın yaşamını yitirmişti.